La foto més impactant de Letícia: vestit atrevit i abdominals tonificats 

Letícia ha deixat tothom bocabadat amb l’elecció estilística que ha fet aquest dimarts per acudir a l’acte en homenatge al Dia Mundial de la Creu Roja. Serendipia, una marca valenciana, signa el vestit cutout fúcsia que s’ha posat per a aquest esdeveniment. Es tracta d’un patró en tendència, especialment entre les convidades dels casaments d’enguany. Quina és la seva peculiaritat? Que té una obertura molt sensual a la zona de l’abdomen, el que ha permès que tothom vegi com de marcats i tonificats té aquests músculs la dona de Felip VI.

El disseny té un preu assequible, ja que es pot adquirir per 64 €. D’aquesta manera, torna a fugir de les grans marques com va fer la setmana passada durant l’entrega de premis en el que ella i una convidada coincidien amb el mateix vestit de Mango. En aquesta ocasió, el seu vestit ha generat encara més comentaris perquè són molts els qui consideren que no es tracta d’un vestit adequat per a la reina espanyola. No agrada que ensenyi carn i, encara menys, que sigui de la panxa. De persones antiquades n’hi ha moltes i si una cosa queda clara és que Letícia té el físic perfecte per poder lluir aquest tipus de vestits atrevits. La bossa amb què acompanyava el disseny sí que era cara, tenint en compte que la creadora és Carolina Herrera i que el seu preu són 810 €.

Ja se sabia que la monarca espanyola visita el gimnàs amb freqüència, tal com demostren els seus bíceps. Ara bé, no s’havia filtrat que fes tantes abdominals com les que ha de fer per obtenir un resultat així. Té oblics esculpits, una part més del seu cos que ha tonificat al màxim per treure el màxim partit -potser massa- a la seva musculatura.

Letícia presumeix d’abdominals tonificats | Europa Press

La dona de Felip VI ha sorprès amb l’elecció estilística | Europa Press

Queda clar que Letícia va al gimnàs amb regularitat | Europa Press

Com aconsegueix Letícia uns músculs tan tonificats?

S’ha publicat que el secret de Letícia per mantenir la línia és seguir la dieta Perricone, la que impedeix taxativament tastar l’alcohol, el sucre, la farina, la pasta, les patates, els greixos hidrogenats i algunes fruites dolces. Què pot menjar? Aliments rics en Omega 3 com el salmó, fruites riques en fibra, alvocats, pebrots, llegums, iogurts, fruits secs i cereals. No és una dieta fàcil, però sembla clar que la monarca s’hi ha acostumat.

Ara bé, no tot és l’alimentació. Letícia deu passar-se unes quantes hores al gimnàs cada dia per poder tenir aquests músculs. Des de diverses fonts asseguren que és una gran fan del Pilates, que realitza diverses rutines de força amb peses i bandes elàstiques i que també practica ioga.

Letizia enseña sus abdominales pic.twitter.com/8huZDzIZYo — Núria Tiburcio (@nuriatiburcio) May 10, 2022

La mare de Letícia, enxampada en fotos passionals amb el xicot

A tot això, avui la mare de Letícia és notícia per la publicació d’unes fotografies que demostren com és de passional. Paloma Rocasolano va començar una relació amb Marcus Brandler fa un parell d’anys, un empresari d’origen britànic i nigerià amb qui estaria vivint una segona joventut. Els fotògrafs de Lecturas els han enxampat en uns petons molt tendres en una cita pels carrers de Madrid. Amor i passió en una parella que no va oficialitzar-se fins al passat mes de setembre, quan va voler que l’acompanyés als premis Princesa de Asturias a Oviedo.

La mare de Letícia, apassionada amb el xicot en unes fotos | Lecturas

La revista assegura que Marcus ja és un més a la família i que la seva és una història d’amor consolidada que ha fet que la mare de Letícia torni a somriure després del divorci.