Què es portarà als casaments postpandèmia?

“Hauré de buscar vestit” és un dels pensaments més habituals sempre que algú rep una invitació de boda. Mai no han marxat les ganes de celebrar l’amor, però la pandèmia va comportar l’aturada dràstica d’un sector que ara torna a arrencar. Moltíssimes parelles de nuvis van haver de posposar els seus matrimonis, els que van reactivar-se durant el 2021. La tendència continua enguany, quan el sector nupcial té previst que se celebrin un 20% més de bodes que en el 2019. I què suposarà això? Una allau de cerimònies que forcen els convidats a buscar vestit per a tots aquests casaments. S’han repescat els matrimonis anul·lats per culpa de la pandèmia i ara més que mai interessa conèixer què es portarà. Quines són les tendències entre els vestits de convidada d’aquesta temporada que tot just comença?

Com és habitual a principis de maig, les revistes de moda s’afanyen a inspeccionar què tenen entre mans els dissenyadors. El web de planificació internacional The Knot deixa clar que les bodes postpandèmia seran més espectaculars i amb peculiaritats noves en començar a casar-se la generació Z, aquells nascuts a partir del 1996. I, com és d’esperar, això tindrà efectes en què es portarà. Un resum molt general? Triomfareu si escolliu un vestit vermell, de flors i amb obertures.

Models florals i primaverals

El gran triomfador d’aquesta nova temporada de bodes serà el vestit d’estampat floral. No importa si la boda se celebra durant la primavera, a l’estiu o al començament de la tardor: aquest èxit primaveral tindrà presència en totes les estacions. La bona notícia? Que són tendència en totes les seves versions i llargades, des dels més curts fins als que arriben a terra. Carolina Herrera i Fendi són dos exemplars clars de marques prestigioses que volen veure flors més enllà de la seva època característica.

Les flors, protagonistes de la temporada nupcial | Instagram

Dissenys vermells i també grocs

Pel que fa als colors, com dèiem és el vermell el color que més triomfarà aquest estiu. Es tracta d’un clàssic per a les convidades més atrevides, que guanyen protagonisme gràcies a un dels colors més poderosos de la paleta. Enguany el veurem en totes les seves formes, encara que seran els models minimalistes els que adquiriran importància. Color potent sí, però en un patró regular i sense gaires floritures.

L’any passat va ser el color verd el gran triomfador, una tonalitat que passarà a ser groga en les bodes postcovid. La passarel·la s’ha omplert de vestits d’aquest to, en vestits i complements per potenciar un monocromatisme que cridarà molt l’atenció. Groc en el barret, la bossa, el vestit i les sabates. Sembla que els modistes d’enguany no tenen por a la mala sort que sempre ha estat lligada a aquest color.

La ‘influencer’ Paola Turani segueix la tendència del vestit vermell | Instagram

Vestits cutout amb obertures

Més enllà dels estampats primaverencs, també es veuran entre les convidades moltes obertures laterals. La tendència del cutout arriba trepitjant fort, amb un estil amb reminiscències a la moda dels 2000 amb grans escots, esquenes sense tela i abdomen al descobert. Són molts els dissenyadors que aposten per convidades que mostrin una mica de pell amb vestits senzills que criden l’atenció, precisament, per aquests talls en els teixits.

La tendència del cutout dress triomfa | Instagram

Looks inspirats en la moda dels anys 70

I de les tendències que vèiem a principi de segle, a les que ja es duien en els 70. Les col·leccions d’enguany agafen inspiració en una dècada boníssima per a la moda, amb drapats que es veien llavors i que tornen a trobar seguidores. I com són aquests vestits? D’escot asimètric, cenyits i disposat de manera que la roba caigui en forma de plec. Arriba en tots els colors, però sempre en llargada midi. El millor exemple és el vestit Diana de Norma Kamali, tot un clàssic que torna a estar de moda.

Torna el clàssic dels anys 70 | Instagram

El punt, el teixit estrella de la temporada

No és habitual que el punt s’inclogui a la llista de teixits habituals en els vestits de convidada. Ara bé, sembla que les bodes actuals obriran pas a aquesta tendència sorpresa. El veurem a les bodes més informals, això sí, en les que intentarà guanyar punts com a una alternativa al tul més clàssic. La comoditat i la versatilitat que ofereix pot ajudar els dissenyadors a fer d’aquesta, una moda que se segueixi més enllà d’aquesta temporada.

Els vestits de punt volen fer-se un lloc en la moda nupcial | Instagram

El vestit jaqueta s’imposa amb força

En les darreres temporades s’havia vist un increment força notori del vestit jaqueta, cada cop més habitual en les convidades que no volen dur el vestit tradicional. En les cerimònies d’enguany podrien guanyar encara més terreny, ja que s’està consolidant com una alternativa triomfal per a esdeveniments formals. Els que més s’estan veient són els conjunts monocolor de tons cridaners, especialment amb pantalons acampanats o de tir alt.

Dulceida, amb vestit jaqueta en una boda | Instagram

L’estil minimalista serà el gran triomfador d’aquesta temporada per a les convidades, les que s’enfronten a uns mesos carregats d’una boda rere una altra. Cada vegada està més de moda llogar el vestit per evitar gastar-se tants diners en un look que, la gran majoria de vegades, no tornes a posar-te. Sigui com sigui, ara cada vegada és més fàcil seguir unes tendències que canvien d’any en any.