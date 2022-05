Rosalía enlluerna la gala MET amb un vestit barroc

La gala MET és un dels esdeveniments més esperats de l’any en el món de la moda. Nova York posa a catifa vermella a estrelles internacionals en una nit que aprofiten per fer un homenatge a la moda nord-americana. En aquesta ocasió, el dress code estava dedicat a l’edat daurada, una de les èpoques de més prosperitat econòmica. El daurat ha estat el clar protagonista entre les convidades, un color pel que també s’ha decantat Rosalía. La catalana ha estat convidada al gran esdeveniment per segon any consecutiu, tot un honor que la corona com a estrella a l’altra banda de l’oceà.

El dissenyador que l’ha vestit és Givenchy, un model que barreja elements barrocs i futuristes. Destaquen les mànigues de gasa abullonades i els guants d’òpera decorats amb plomes. La silueta sirena contenia parts semitransparents, mentre que els brodats de lluentons marcaven encara més la seva silueta. El que no podia faltar en aquest look de l’exitosa cantant? Algun element que recordés el seu segell personal més salvatge, en aquest cas unes ulleres de sol d’inspiració futurista.

Rosalía en la #MetGala 2022 (o el vestido de época que toda Motomami necesita).https://t.co/kqsWJIge5H pic.twitter.com/iq6sjyftDC — Vogue España (@VogueSpain) May 3, 2022

El vestit de Rosalía als MET, una obra d’art | Instagram

El vestit de Blake Lively, protagonista de la gala MET

La catalana ha triomfat amb un disseny espectacular, però la gran protagonista de la nit ha estat Blake Lively. La protagonista de Gossip Girl apareixia de la mà del seu marit, l’exitós actor Ryan Reynolds. El vestit de la intèrpret era increïble, amb un llaç a l’esquena que acabava convertint el vestit en un altre de totalment diferent. La màgia de la transformació va deixar tothom captivat i ha convertit el seu nom en tendència tota la matinada.

Blake Lively i Ryan Reynols, protagonistes de la gala MET | Instagram

¡Todo un sueño! Así fue la transformación del vestido de Blake Lively en la #MetGala2022 🤩🔝✨ La anfitriona de la noche es una de las favoritas de la velada por su hermoso look 🥰

Créditos: @EonlineLatino pic.twitter.com/EUB5qjpYA1 — Revista Cromos (@RevistaCromos) May 3, 2022

Els millors vestits de la catifa vermella

A més a més de Blake Lively i Rosalía, la premsa rosa ha destacat els vestits de moltes més convidades. El complement més original va ser la lligadura de Sarah Jessica Parker, l’actriu protagonista de Sexo en Nueva York. El dissenyador Philip Treacy signa un barret molt exagerat, amb plomes i un detall en lila. Devia pesar, això queda clar. Una de les convidades més atrevides va ser Cara Delevigne, que va apostar pel body art que va combinar amb un vestit de jaqueta i pantaló de Dior en color granat.

El barret més original de la gala MET, el de Sarah Jessica Parker | Instagram

Cara Delevigne, una de les més atrevides | Instagram

Del mateix color va lluir la model Gigi Hadid, que va arriscar amb un look digne de passarel·la. Atelier Versace està darrere d’aquest look hipnòtic, compost per una granota amb cotilla i cuir i un abric encoixinat XXL. La dissenyadora assegura que s’ha inspirat en els abrics que es duia a finals del 1800, el que ha reinventat per adaptar-lo a la moda més futurista. Volums exagerats i molt de volum per a un disseny que l’ha coronat.

Gigi Hadid sorprèn a la gala MET | Instagram

També ha destacat l’atreviment de Vanessa Hudgens, la protagonista de High School Musical que aconseguia enamorar el Troy Bolton. La noia Disney ha deixat tothom amb la boca oberta gràcies a un vestit de Moschino que apostava fort per la tendència del naked dress. Transparències i brodats, amb una cua de seda que la convertia en un autèntic ratpenat.

Vanessa Hudgens als MET | Instagram

Les germanes Kardashian trepitgen fort a la gala MET

Les germanastres Kim Kardashian i Kendall Jenner no podien faltar en aquesta gala. Després d’uns dies de rumors, es confirmava que la socialité més famosa apareixeria amb l’icònic vestit de Bob Mackie amb el que Marilyn Monroe va cantar l’aniversari feliç al president Kennedy: “Em sento molt honrada. És un vestit impressionant molt ajustat adornat amb més de 6.000 cristalls”. La sorpresa? Que aparegués tenyida de ros platí i amb els cabells molt curts. El seu acompanyant va ser un dels seus millors amics.

Kendall, per la seva banda, apostava per un vestit de dues peces de Prada en color negre. El top, també amb transparències i de màniga curta, combinava amb una faldilla amb molt de volum.

Kim Kardashian sorprèn amb el ros a la gala MET | Instagram