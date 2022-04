La mare de Rosalía, enfadada pel seu nou tatuatge: “Perdó, mama”

Rosalía ha aconseguit convertir-se en una estrella mundial, una fama que li ha arribat després d’anys d’esforç i molta creativitat. Els seus fans estan captivats, també, per la seva naturalitat. Sincera i transparent, agrada molt que es mostri tal com és sense amagar moments incòmodes o surrealistes. En aquesta ocasió, ha estat una esbroncada de la mare el que ha volgut mostrar als seus seguidors. Aquesta setmana, la cantant catalana era notícia per l’anunci de la seva primera gira mundial. És innegable que aquest serà un dels passos més importants de tota la seva carrera, per la qual cosa està més que encantada.

Per tal de celebrar-ho, ha decidit tatuar-se un recordatori d’aquest moment a la seva pell. Com? Amb un tatuatge als dits de les mans en el que es veu alguns dels símbols característics d’aquest disc de Motomami. El problema? Que a la mare no li ha agradat gaire i així li ha confessat per Whatsapp, en una conversa de la que Rosalía ha compartit una captura de pantalla. En ella, es veu que la mare li ha enviat una icona d’aquestes amb els ulls en blanc que representa la incredulitat de la seva progenitora. Rosalía, divertida, ho comparteix a Instagram amb un missatge en català dedicat a ella: “Perdó, mama“.

Rosalía ensenya el seu nou tatuatge | Instagram

Rosalía mostra el missatge de la mare | Instagram

Deixant de banda la diferència de gust amb la mare, també ha volgut mostrar com ha estat el procés de la creació d’aquest tatuatge tan especial per a ella. Ho ha fet en un vídeo en el seu perfil de TikTok que aprofita per ensenyar com van fer el disseny i com van gravar-lo a la seva pell… entre mostres de dolor en ella.

Rosalía és una reina i els seus fans estan enamorats de la seva espontaneïtat. Un succés tan important en la seva vida professional no podia quedar en un simple record, així que ha optat per deixar-ne un senyal per sempre. En aquesta gira, la catalana cantarà dues vegades a Barcelona en uns concerts que estaran plens a vessar. Viatjarà fins a diversos països europeus i també americans, el que demostra que està triomfant allà on va.