Will Smith i la bufetada dels Oscars 2022, el moment més viral de la gala

Will Smith ha estat el protagonista de la 94a edició dels Oscars sense cap mena de dubte. Aquesta sempre serà recordada com la gala en el que el premiat a Millor Actor va fotre una bufetada a Chris Rock, que havia criticat la seva dona durant un discurs a plena gala. Tot començava per culpa d’una broma del també actor sobre el pentinat de Jada Pinkett Smith, que havia d’afaitar-se el cap l’any passat per un problema d’alopècia: “Vaja, Jada, que protagonitzaràs una seqüela de La teniente O’Neil?”, deia tot fent referència a la pel·lícula de Demi Moore en la qual interpretava una militar dels marines dels EUA. Will Smith, plenament conscient del problema que genera en la dona aquesta pèrdua de cabell, no hauria volgut permetre que es mofessin d’ella encara que fos en to de broma. En aquell moment, va pujar a l’escenari per sorpresa i va girar la cara al presentador del premi al Millor Documental en directe.

El pitjor no havia arribat encara, ja que quan va tornar al seu seient, va mostrar-se completament histèric: “Treu el nom de la meva dona de la teva p… boca!“, va etzibar-li de males maneres. Chris Rock no sabia on ficar-se i va intentar continuar la broma per intentar dissimular el que acabava de passar, però això només va provocar que Will Smith s’enfadés encara més i repetís la mateixa frase. Era llavors quan el presentador li demanava que es tranquil·litzés i repetia que simplement era una broma.

Will Smith punches Chris Rock and tells him to “keep my wife’s name out of your fucking mouth” during the #Oscars pic.twitter.com/tYf7S6OIy4 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 28, 2022

Poc després, Will Smith tornava a l’escenari per recollir el seu premi a Millor Actor. Conscient que havia embogit, demanava perdó a l’Acadèmia per haver actuat d’aquesta manera i deia que intentava que aquest incident no impedís que l’any següent el tornessin a convidar. Durant el discurs deixava anar una frase que sembla que també contenia una mena de disculpa cap a Chris Rock: “L’amor a vegades et fa fer coses inesperades”. Ell intentava defensar la dona, d’acord, però clarament se li va acabar anant de les mans i ara ningú no parla d’una altra cosa.

Així era el pentinat de la dona | Europa Press



Aquesta ha acabat sent la gran anècdota de la gala, la que ha acabat esquitxada per culpa d’aquest accident. Will Smith no rebrà cap demanda de Chris Rock, ja que han assegurat que no presentarà càrrecs. Sigui com sigui, el guanyador a l’Oscar de Millor Actor d’enguany no recordarà amb un bon gust de boca aquesta cerimònia.