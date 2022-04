 Les 10 coses sense les quals Rosalía no pot viure

Rosalía es troba en un dels moments més dolços de la seva carrera i, per tant, també de la vida personal. L’exitosa cantant catalana està promocionant el seu darrer disc, Motomami, amb el que ha fet història en totes les plataformes digitals. En la gira d’entrevistes que està fent aquestes últimes setmanes, ha trobat temps per parlar amb la revista GQ, que la col·loca en la portada d’aquest mes.

Interessa tot el que fa i pensa, una artista que ha aconseguit milions de seguidors a base de molta feina, constància i originalitat. Els fans ho volen saber tot sobre ella, per la qual cosa està triomfant tant l’especial que han fet sobre les 10 coses sense les que no pot viure. Quins són els seus essencials? Ho explica ella mateixa en un vídeo.

Els 10 imprescindibles per a Rosalía

En primer lloc, destaca les peses. Reconeix que no té temps per anar al gimnàs, per la qual cosa opta per fer diversos exercicis de braços sempre que pot. Les fa servir de 5 kg, encara que assegura que continuarà entrenant per poder millorar. En segon lloc, destaca les faixes i la cinta adhesiva corporal. Afirma que sempre en porta, sigui quin sigui el pla que té en ment. Considera que és un bon truc per poder lluir tota mena de roba sense preocupar-te.

Sorprèn que inclogui en aquesta llista una agenda en paper. Rosalía té uns horaris de bojos, per la qual cosa necessita ser molt organitzada. En el seu cas, diu que prefereix tenir-ho tot apuntat en una agenda física perquè així veu molt més clar què ha de fer en haver-ho escrit ella: “La faig servir moltíssim. A més a més, m’encanta la sensació de ratllar tot allò que ja he fet”. En aquest sentit, també deixa clar que no podria viure sense el mòbil: “Em passo tot el dia treballant amb el mòbil, ho tinc tot aquí dins i moriria si algun dia el perdo. L’aplicació que més faig servir és una que et permet comunicar-te amb els amics com si fos un walkie-talkie“.

L’estil de la Rosalía és molt particular, però les dessuadores són un clàssic en el seu armari. Li agraden tant i les veu tan còmodes, que no dubta en incloure-les en aquesta llista: “Sempre tinc fred, sempre. Quan vaig en avió, sobretot, no puc estar sense una dessuadora. Si he d’escollir-ne només una, tinc clar que seria la que hem fet amb el disseny de Saoko. M’encanta”. Una cantant com ella no pot viure sense la música, com és lògic, per la qual cosa semblava obvi que inclouria a la llista els auriculars: “Escolto música tota l’estona, sobretot quan viatjo. Tenir uns auriculars petits que pugui endur-me on sigui m’encanta”.

La cantant, obsessionada amb la maionesa

La Rosalía cuida molt el seu aspecte físic, el que reconeix en aquest vídeo. Diu que està tot el dia posant-se cremes, una afició que li dona ales per considerar els pegats dels ulls com un dels seus essencials: “No dormo prou, així que fer servir aquests pegats és un truc per poder tenir bona cara i que no se’m vegin les ulleres”. La cantant catalana afirma que li encanta menjar i que necessita tenir xiclets amb ella sempre per evitar la temptació: “Mastego xiclets per evitar comprar-me alguna cosa per menjar a totes hores. El millor gust és el de xiclet pur i dur o els de maduixa”. I parlant de menjar, sorprèn molt que inclogui en aquesta llista la maionesa: “No podria viure sense maionesa. Me la poso en tots els plats i, de fet, sempre en porto algun paquet a la bossa”.

Per últim, Rosalía deixa clar que en aquesta llista dels seus 10 imprescindibles havia d’estar la seva germana Pili: “No puc viure sense ella, des que vaig néixer que la tinc al meu costat i és la meva millor amiga. No m’imagino la vida sense ella”. Una cantant sincera que ha permès als seguidors que la coneguin una mica més.