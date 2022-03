Rosalía: “Encara incomoda que una dona parli sobre sexe”

Rosalía està triomfant com mai no havia fet amb Motomami, un disc molt treballat que ha arribat després de tres anys sense novetats. La cantant catalana presenta un projecte molt complet i més madur, amb lletres carregades de sinceritat i confessions personals. Com és habitual en aquests casos, també els detractors han aprofitat per carregar contra el disc. Fins i tot presentadors famosos com Ramón García han volgut dir la seva i descriure aquest disc com “una merda“. La cançó que més crítiques i rebombori ha estat, però, ha estat clarament la de Hentai. Quan van publicar-se els seus primers quinze segons, en els quals es descriu un acte sexual sense dissimular, la van deixar verda. La lletra diu: “Jo la vaig batre fins que es va muntar. El segon és chingarte, el primer és Déu”.

Ara ha volgut reflexionar sobre això en una entrevista a TVE: “El que més em va sorprendre va ser el judici que es va fer a aquells 15 segons. Encara no havia sortit la cançó que li donava context a aquells 15 segons i tampoc no havia sortit el disc, que li donava sentit i context a la cançó. Vaig adonar-me llavors que això demostra que continua sent molest per a algunes persones i que continua provocant incomoditat el fet que una dona s’expressi lliurement sobre la seva sexualitat. Els incomoda i a mi, que he crescut en un entorn molt fort, em va sorprendre. No entenc com poden veure-hi un escàndol després d’artistes com Madonna, Björk i tantes altres dones. Aquesta és una temàtica com qualsevol altra. La sexualitat forma part de la vida, com ho són l’espiritualitat o la transformació. Aquests són temes que he volgut abordar en aquest àlbum”, ha defensat en la televisió pública.

Rosalía: “Sigue provocando incomodidad el hecho de que una mujer se exprese libremente sobre su sexualidad”. #LasTresPuertas9



Un masclisme que ha volgut denunciar durant l’entrevista que li va fer María Casado, que es veia forçada a emetre-la perquè els convidats de La tres puertas estaven malalts i eren baixa a última hora. Rosalía s’ha convertit en una estrella de fama mundial, el que pot arribar a ser perillós per a la salut mental. Quin és el seu truc? “Cada dia medito una mica, m’ajuda i em centra. El pitjor de la fama és que he estat molt de temps allunyada de la meva família”.

Ara mateix gaudeix d’un moment vital boníssim, però reconeix que intenta no confiar-se perquè tot pot acabar ràpidament: “Déu dirà què faré en un futur. De moment tinc ganes de fer més discos, després ja veurem. Potser puc continuar sent música, però creant cançons per a altres artistes”.