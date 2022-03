Ramón García, molt crític amb Rosalía: “El disc em sembla una merda”

Rosalía apareix a totes les portades des del passat diumenge, quan va publicar el seu tercer disc. Aquest Motomami segurament ha estat el més esperat, el que demostra que en poques hores s’hagi convertit en el més escoltat de totes les plataformes digitals. Els seus fans estan encantats i les cançons noves s’han viralitzat, el que l’ajuda a guanyar encara més presència. La tendència generalitzada és molt positiva i està rebent crítiques molt i molt bones. Ara bé, és impossible agradar a tothom i també els detractors volen dir la seva i parlar-ne malament. El seu estil és molt peculiar, el que fa que alguns tinguin una postura molt contundent contra ella. Entre els més radicals hem trobat un presentador molt famós, que no s’ha tallat a l’hora de criticar el seu disc públicament. Sorprenentment, parlem de Ramón García.

L’icònic presentador ha pronunciat unes paraules molt crítiques amb Rosalía aquest dimarts en el programa d’aquest dimarts. Ara el podem veure cada tarda a En compañía, un espai de Castilla-La Mancha Media. Ha estat aquí on va mostrar-se sense miraments en una escena que ha recuperat Aruseros: “A mi el disc em sembla una merda“, etzibava. Ho deia després de les paraules d’un company de programa, que tampoc no és molt fan de la de Sant Esteve de Sesrovires: “Prefereixo no comentar el disc perquè em sembla una persona molt sobrevalorada…”. I d’aquí, a més llenya de Ramonchu: “M’encanta Rosalía, però crec que s’ha equivocat molt amb el que ha fet. Potser ven molt als Estats Units, però això ja no és el que volíem de Rosalía”, reflexionava.

Fes clic a la imatge per veure el vídeo de Ramón García en el que critica Rosalía | La Sexta

Queda més que clara la postura del presentador, que no es talla a l’hora de criticar l’exitosa cantant catalana. Hi ha moltes maneres de dir les coses i manifestar la seva opinió, però sembla que a ell no li fa vergonya dir el que pensa… encara que això sigui ofensiu i pugui fer mal a l’altra persona. El vídeo s’ha viralitzat, com era d’esperar, però ell opta per ignorar els comentaris negatius que està rebent per la seva sinceritat cruel.