Les operacions estètiques de Rosalía, analitzades a la televisió catalana

Rosalía s’ha convertit en una celebritat de fama mundial, el que l’envolta de molta repercussió mediàtica i també de pressió. El seu estil és inigualable, així que les revistes de moda comenten com va vestida i els complements que porta sempre que apareix en antena. Això ha permès veure en ella una evolució molt clara, especialment si comparem el seu aspecte actual amb el que lluïa quan era més jove i, per tant, més desconeguda. Aquest dimarts, els seus seguidors s’han quedat amb la boca oberta en veure-la amb un estil de celles totalment diferent. Si abans duia les celles més poblades i, fins i tot, amb pèl a l’entrecella com la Frida Kahlo, ara opta per unes celles molt fines pintades amb llapis negre sobre les celles naturals que oculta amb maquillatge. Aquesta tendència s’associa amb la moda dels anys 2000, la que tenia com a base l’ideal dels anys 30.

Rosalía estrena nou estil de celles | Instagram

8TV analitzava aquest cap de setmana, precisament, com ha canviat la cara de Rosalía des que és famosa. Consideren clar que ha passat per clíniques de cirurgia estètica per sotmetre’s a diversos retocs, dels que han parlat a 8Maníacs. La directora d’una clínica de Barcelona parlava dels tractaments més habituals als que se sotmeten els famosos per mostrar una imatge perfecta, pels que Rosalía també s’hauria deixat captivar: “Les dones busquem una cara més femenina i això és el que es demana a les clíniques de cirurgia estètica”, reflexionava.

I, en el cas de la Rosalía, veu clarament que s’hauria injectat Botox, que s’hauria fet una harmonització facial amb els pòmuls més projectats, una rinoplàstia per afinar la punta del nas i que s’hauria augmentat els llavis. Tota una sèrie de tècniques per aconseguir un resultat femení que compleix amb els cànons de bellesa actuals.

En el darrer #8ManiacsAfter, la directora de @bcn_clinic, Olga García, ens parlava dels tractaments que es fan els homes i dones més guapos

per estar sempre amb una imatge perfecte i ser uns grans seductors @TomCruise @rosalia @BradPittWeb @jonkortajarena @sharonstone 😍😍 pic.twitter.com/04EG0PD1ij — 8maníacs (@8maniacs8tv) April 13, 2022

Certament, veure l’abans i el després de la Rosalía és impactant. El canvi físic que ha experimentat ha vingut lligat a un augment de la repercussió i la fama. Molts experts consideren que s’ha operat, encara que ella no ho hagi confirmat públicament. Sigui com sigui, tots aplaudeixen que encara manté un estil natural que l’allunya de les exageracions a les que se sotmeten altres famoses.