Els fans de la moda tenen apuntadíssim al calendari quan se celebra la Met Gala, una desfilada dels looks més bojos de l’any. En aquesta ocasió, tots els convidats arribaven a la catifa vermella amb la premissa d’haver de seguir el lema “la moda és art“. A partir d’aquí, han deixat volar la imaginació a les portes del Museu Metropolità de Nova York amb vestits increïbles i referències a obres d’art.
Heidi Klum es passa el joc disfressada d’obra d’art
La millor, amb majúscules, va tornar a ser Heidi Klum. La model, que sempre crida l’atenció amb les disfresses que prepara per a Halloween, en aquesta ocasió va tornar a convertir-se en una obra d’art viva i va deixar tothom amb la boca oberta. Mike Marino de Prosthetic Makeup l’ha transformat en ‘La Vestal velada’ de Raffaele Monti, una escultura emblemàtica del neoclassicisme que, gràcies a ella, ha cobrat vida.
Ella mateixa ha explicat que el procés de creació no ha estat fàcil, ja que l’artista ha hagut de manipular làtex i spandex per intentar imitar el marbre tallat. És un disseny únic que vesteix el cos i “l’eleva a l’art”. Realment, el resultat és summament espectacular.
Els vestits més estrafolaris de la Gala Met 2026
I d’ella, als representants del món de la interpretació o la música que també han apostat per outfits cridaners. Katy Perry, per exemple, ha volgut posar-se una màscara amb la qual intentava enviar un missatge crític contra la intel·ligència artificial. A les mans, sis dits. Rihanna, per la seva banda, ha aparegut radiant amb un Margiela molt luxós; un vestit joia de patró estrambòtic.
Una altra que ha ocupat un munt de titulars ha estat Madonna, considerada la reina de la nit per moltes revistes de moda. En un homenatge a la pintora Leonora Carrington, ha recreat el quadre de La tentación de San Antonio Fragmento II amb teles i un vaixell al cap que no ha deixat ningú indiferent. Cardi B tampoc no ha faltat a la cita, ni ella ni els seus volums exagerats. Sza, de groc, s’ha col·locat unes ales en un disseny amb reminiscències a les papallones.
Bad Bunny es mereix una menció a part, ja que ha sorprès molt quan ha aparegut molt envellit a aquesta catifa vermella tan esbojarrada. Cabells blancs, arrugues i una faceta que ha deixat els fans encuriosits.
Lisa s’ha convertit en un maniquí amb dos braços extres que acompanyaven el seu original disseny en blanc mentre que Jordan Roth l’acompanyava amb una figura humana al seu costat. I Gwendoline Christie? L’actriu de Joc de trons duia una màscara amb la seva cara a les mans, mentre que el barret de plomes acolorides sorprenia encara més. Del mateix estil, María Zerdoya i la nina personalitzada -i diabòlica- que l’ha acompanyat.
Georgina Rodríguez, amb un rosari de set milions d’euros
Georgina Rodríguez ha aportat el toc espanyol a la gala i no ha passat desapercebuda, ja que ella no sap què vol dir això. Ha dut un vestit de núvia en blau de Ludovic De Saint Sernin molt cridaner, però el detall que més han destacat a la premsa ha estat el rosari que s’ha col·locat a les mans… més que res, perquè està valorat en set milions d’euros.
Les més guapes de la catifa vermella
I dels vestits més originals, a dues de les més aclamades per la premsa especialitzada. Anne Hathaway sabia que els flaixos l’enfocarien ara que està de moda per l’estrena d’El diablo viste de Prada 2 i no ha defraudat, ja que se l’ha vist preciosa amb un vestit negre i blanc de Michael Kors que estava inspirat en la ceràmica de l’antiga Grècia.
Beyoncé, finalment, ha tornat a la Met Gala després de deu anys d’absència i ho ha fet per la porta gran. El vestit d’Olivier Rousteing era una autèntica passada, una joia i una obra d’art en si mateix que l’ha coronat com una de les millors vestides de la nit.
Amb tot, una nit de vestits que van molt més enllà del típic disseny negre sense gràcia. L’any vinent, més.