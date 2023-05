La gala MET ha tornat a deixar fotografies molt impactants. Les famoses han escollit els dissenys més estrafolaris que han trobat i han tornat a demostrar que aquesta és la nit dels looks cridaners per excel·lència. El museu de Nova York ha estat escenari d’un retrobament d’estrelles que, en aquesta ocasió, han fet un homenatge a la figura del dissenyador Karl Lagerfeld. El blanc i les figures dels gats han estat les grans triomfadores, així com unes roses XXL que han tingut presència en diferents vestits.

Com han anat vestides les famoses?

L’actriu espanyola de Hollywood més famosa, la Penélope Cruz, ha aparegut a la catifa vermella amb el color de la nit. Chanel li ha deixat un disseny nupcial del 1988 amb caputxa i molt de brillant, el que ha complementat d’un cinturó i unes grans arracades.

Penélope Cruz, a la gala MET | Europa Press

Rihanna ha estat una de les quals ha optat per lluir unes roses gegants en el seu vestit. La cantant, embarassada del segon fill, ha arribat de la mà de la seva parella i ha deixat tothom bocabadat amb un model molt voluminós de Valentino amb unes flors XXL i en majestuoses.

Rihanna ha aparegut amb un vestit XXL | Europa Press

Jennifer López, per la seva banda, ha confiat en Ralph Lauren. Li han dissenyat un vestit fet a mida en rosa pal i negre, ajustat al cos d’estil sirena i amb un escot pronunciat. L’ha acompanyat d’un tocat amb reixeta i un clutch del mateix to que la faldilla. Els guants i les sabates, també en color negre.

Així ha anat vestida Jennifer López | Instagram

Una de les icones d’aquesta cita és Kim Kardashian. La multimilionària ha deixat enrere la polèmica i ha escollit un vestit amb desenes de cadenes de parles. Original i amb una jaqueta també de gran volum, Schiaparelli s’ha coronat.

No ha defraudat el vestit de la Kim Kardashian | Instagram

La cantant Cardi B ha volgut unir-se a l’homenatge de Karl Lagerfeld i ha seleccionat un look que recorda a l’estil del dissenyador. No és seu, però, sinó de Chenpeng Studio. I com és? Bàsicament parlem d’un vestit negre també amb roses enormes a la faldilla que compta d’un coll de camisa i corbata.

Cardi B, amb un vestit ple de roses | Instagram

I seguim parlant de flors, ara les que ha dut Bad Bunny en el seu abric. Ha acudit acompanyat de Simon Porte Jacquemus, el dissenyador del vestit que ha dut, blanc i d’esquena descoberta amb una capa incorporada plena de roses del mateix color.

Bad Bunny, amb flors en el vestit | Instagram

Finalment, cal destacar el gest que ha tingut la cantant Doja Cat amb el modista homenatjat. En Karl Lagerfeld va deixar tota la seva fortuna a la seva gata, el que l’artista ha aprofitat per relacionar-ho amb el seu nom artístic. Ha confiat en Oscar de la Renta, que ha creat un disseny amb orelles de gatet incorporades a la caputxa.

La cantant Doja Cat, vestida de felí a la MET | Instagram

Una gala que ha tornat a caracteritzar-se pels vestits estranys, encara que en aquesta ocasió hi ha hagut de molts similars i amb els mateixos colors gairebé tots, el que no havia passat abans.