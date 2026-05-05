Los ‘looks’ más locos de la Met Gala: muñecas diabólicas y una obra de arte viva

Los fans de la moda tienen muy marcado en el calendario cuándo se celebra la Met Gala, un desfile de los looks más locos del año. En esta ocasión, todos los invitados llegaban a la alfombra roja con la premisa de tener que seguir el lema «la moda es arte«. A partir de ahí, han dejado volar la imaginación a las puertas del Museo Metropolitano de Nueva York con vestidos increíbles y referencias a obras de arte.

Heidi Klum se pasa el juego disfrazada de obra de arte

La mejor, con mayúsculas, volvió a ser Heidi Klum. La modelo, que siempre llama la atención con los disfraces que prepara para Halloween, en esta ocasión volvió a convertirse en una obra de arte viva y dejó a todos con la boca abierta. Mike Marino de Prosthetic Makeup la ha transformado en ‘La Vestal velada’ de Raffaele Monti, una escultura emblemática del neoclasicismo que, gracias a ella, ha cobrado vida.

Ella misma ha explicado que el proceso de creación no ha sido fácil, ya que el artista ha tenido que manipular látex y spandex para intentar imitar el mármol tallado. Es un diseño único que viste el cuerpo y «lo eleva al arte». Realmente, el resultado es sumamente espectacular.

Los vestidos más extravagantes de la Gala Met 2026

Y de ella, a los representantes del mundo de la interpretación o la música que también han apostado por outfits llamativos. Katy Perry, por ejemplo, ha querido ponerse una máscara con la cual intentaba enviar un mensaje crítico contra la inteligencia artificial. En las manos, seis dedos. Rihanna, por su parte, ha aparecido radiante con un Margiela muy lujoso; un vestido joya de patrón estrambótico.

La máscara de Katy Perry ha dado mucho de qué hablar | Europa Press

Otra que ha ocupado un montón de titulares ha sido Madonna, considerada la reina de la noche por muchas revistas de moda. En un homenaje a la pintora Leonora Carrington, ha recreado el cuadro de La tentación de San Antonio Fragmento II con telas y un barco en la cabeza que no ha dejado a nadie indiferente. Cardi B tampoco ha faltado a la cita, ni ella ni sus volúmenes exagerados. Sza, de amarillo, se ha colocado unas alas en un diseño con reminiscencias a las mariposas.