Letícia, en xoc: entrega un premi a una dona amb el mateix vestit que ella

Letícia ha protagonitzat una escena molt curiosa durant l’entrega de premis que ha presidit aquest dimecres. La dona de Felip VI es quedava amb la boca oberta en adonar-se que havia de concedir un guardó a una dona que duia el mateix vestit que ella! De ben segur que haurà volgut fondre’s davant d’aquesta imatge, la que ha sortit publicada a tots els mitjans de comunicació.

Letícia i una premiada coincideixen amb el mateix vestit

Es tractava del consell del reial patronat sobre discapacitat, el que enguany celebra el seu 30è aniversari. Letícia n’és la presidenta, per la qual cosa acudia a l’entrega dels premis que duen el seu nom. La seva elecció estilística era molt encertada, un vestit bicolor de Mango en blanc i negre que estilitza la figura i es pot comprar per menys de 50 €. Aquest model era realment una ganga, tenint en compte que era perfecte i perfectament formal i informal alhora per a un esdeveniment així. Això devia pensar també la premiada, que arribava a la mateixa conclusió i escollia exactament el mateix vestit. A més a més, totes dues escollien uns complements similars: bossa negra i sabates de taló del mateix color.

I com ha reaccionat Letícia en veure que no era l’única que s’havia decantat per aquell look? És ben difícil, tenint en compte tots els vestits que hi ha al món, que coincideixin amb ella. Les probabilitats són ínfimes, però en aquesta ocasió ha passat i a ella li ha fet moltíssima gràcia. Els fotògrafs han captat la seva reacció més natural, quan es posava a riure en una riota que ràpidament compartia la guardonada, la catedràtica Inmaculada Vivas, en adonar-se que havia copiat el look de la monarca espanyola. Aquesta és una situació que sempre és incòmoda, però totes dues s’ho han pres amb naturalitat i molt d’humor. De fet, les han captat parlant juntes sobre la curiosa coincidència, abraçant-se i rient-se al respecte.

El que queda clar és que això li ha passat per comprar un vestit barat en una marca tan comercial com aquesta, una decisió que clarament l’apropa més al poble que els vestits de Carolina Herrera de més de mil euros que duu molt freqüentment.

Letícia i la premiada riuen per la coincidència | Europa Press

La fotografia de Letícia i la catedràtica s’ha viralitzat ràpidament | Europa Press

L’incident de Paz Padilla en conèixer Felip i Letícia

La Casa Reial va organitzar un acte la setmana passada amb escriptors reconeguts, els Premis Cervantes, entre els que destacaven cares tan populars com el tertulià Juan del Val i la presentadora Paz Padilla. Tots dos han aprofitat haver estat convidats per revelar alguns dels secrets de l’esdeveniment, els que no deixen molt ben parats els membres de l’equip de protocol. Juan del Val va informar del costum que tenen durant aquests dinars, quan els cambrers retiren els plats de tothom –hagin acabat o no– en el precís moment en el que Felip acaba el seu plat.

Paz Padilla, per la seva banda, ha donat més detalls durant la seva intervenció en el primer programa de la nova temporada de La noche D de TVE. Concretament, s’ha referit a l’incident que va patir durant la salutació prèvia a Felip i Letícia. Ella va arribar a La Zarzuela carregada d’una pila d’exemplars del seu llibre per regar-li’n un a Letícia i la resta, a les noies de protocol: “Aquest llibre crec que serà un dels més especials que he regalat mai perquè li he posat una dedicatòria i li vull entregar a Letícia. No sé si se’l llegirà, però és un llibre d’amor, còmic i que desperta les emocions. Crec que a ella li pot agradar i li pot anar bé”, reflexionava.

L’incident va arribar abans que li pogués fer el regal. Com és habitual en aquests casos, el cap de la Casa Reial va posar tots els convidats en filera i els anaven donant un paper amb els seus noms. Una altra persona anava anunciant el nom dels assistents i quan Paz va sentir-ne el seu, va emocionar-se molt perquè la van presentar com a escriptora. Estava tan nerviosa, que en arribar davant dels monarques va quedar-se en blanc: “M’havien ensenyat com era la reverència, però no me’n recordava. Has de fer una mena de traveta amb el peu dret. No obstant això, em vaig posar tan nerviosa que anava amb el peu esquerre i pensava que envestiria el rei Felip! Estava convençuda que ho faria”.

Paz Padilla y los reyes pic.twitter.com/68Vj2VbeOi — TVMASPI (@sebas_maspons) May 4, 2022

L’incident va quedar en res, simplement en molts nervis per a la presentadora. Queda clar que a partir d’ara practicarà molt més la salutació, en cas que la tornin a convidar a una reunió en la que els convidats han de menjar ràpid si no volen que els retirin el plat abans que tinguin temps de gaudir el menjar.