Letícia, criticada greument per l’actitud amb la neboda

Letícia Ortiz ha esbroncat la seva neboda Carla moltes vegades, una noia que comença a destacar en el món de la interpretació. Parlem de la filla de la seva germana Érika, que va treure’s la vida quan ella només era una nena. A la dona de Felip VI no li agrada que la nena cridi l’atenció de les revistes, que estan encantats amb ella perquè xerra tot allò que pensa. De fet, no s’ha tallat mai a l’hora de parlar de la seva vida privada: relacions lèsbiques, feminisme, depressió…

Rafael Amargo envia un missatge a Letícia

Actualment triomfa en l’obra de teatre de Rafael Amargo, que li ha donat una oportunitat molt bona. Ha estat ell qui ha opinat de la relació entre Letícia i Carla en una entrevista bomba a Europa Press en la que envia un missatge molt clar a la monarca espanyola: “Crec que Letícia hauria d’anar a veure actuar la seva neboda. Amb tants actes solidaris que fa, doncs abans de res hauria de donar suport a la seva neboda. Tant donar suport a tothom amb tants actes oficials… Doncs primer s’ha de donar suport a la gent i a la sang de cadascú”, etziba.

A més a més, deixa clar que no tindrien cap problema en habilitat el teatre per a la seva presència: “Seria molt ben rebuda, evidentment que la convidem. Ella és familiar d’un dels treballadors i, a més a més, és la reina espanyola. Jo sempre tracto molt bé els meus treballadors i Letícia, per a mi, ara mateix és la tieta d’una de les meves actrius”.

Carla Vigo, la neboda de Letícia, publica una foto des del teatre | Instagram

El coreògraf està pendent de la sentència del cas contra ell

Cal recordar que el coreògraf està pendent del judici contra ell, després que el detinguessin l’any passat en ser acusat de tràfic de drogues. Queden poques setmanes per conèixer el resultat de la investigació, la que ell ha denunciat diverses vegades. Considera que no tenen prou proves per condemnar-lo i es mostra convençut que l’absoldran: “Només espero que el jutge no s’atreveixi a condemnar-me. No necessito un perdó, només vull que es faci justícia. He estat callat molt de temps. Jo sé on són totes les escoltes, les proves i tot el que han fet durant aquesta barbàrie”.

Té clar que aquest cas ha estat iniciat per una “mà negra” que vol fer molt de mal a la seva carrera artística. Ell repeteix que és innocent una vegada rere una altra, però això no impedeix que la detenció hagi perjudicat molt la seva imatge pública. En el judici, ell assegura que va demostrar-se que els policies havien fet alguna cosa tèrbola per poder acusar-lo, un cas en el que creu que ha passat alguna cosa molt estranya i que té interessos darrere. De moment, espera a la decisió del jutge mentre amenaça de treure tot el que sap a la llum: “Jo sóc un cap de turc”.

Rafael Amargo també té problemes amb María Patiño

Rafael Amargo també ha carregat contra María Patiño, la presentadora de Telecinco i col·laboradora de Sálvame. El ballarí la va demandar per les declaracions que va fer en el seu programa, quan el desprestigiava per la seva detenció. Com justifica aquesta demanda? “Jo he patit molt i em defensaré fins al final. El jutge ha admès a tràmit la querella. Va haver-hi un acte de conciliació i va presentar-s’hi la seva advocada. El que deia era que em demanarien perdó a televisió, però ara mateix el perdó no em cura… només em curen els diners. La demanda són 70.000 €. Si no vol pagar, doncs que calli la boca perquè sempre ha de dir alguna cosa”.