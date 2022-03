Rafael Amargo, un any després de la detenció: “Sóc un cap de turc”

Rafael Amargo va ser detingut l’any passat en ple carrer, quan l’acusaven de ser el cap d’una banda criminal que traficava amb drogues. El coreògraf ha mantingut que és innocent des del principi i també ha denunciat irregularitats en la investigació. Considera que és un cap de turc i que la policia té interessos ocults en la seva implicació en aquesta trama. Considera que han fet una injustícia amb ell i lamenta no haver tingut sort amb els advocats que ha tingut, ja que ha perdut el primer recurs en estar massa centrat en aconseguir que li deixessin viatjar fins a Índia per gravar una pel·lícula. Un any després -i amb tres lletrats acomiadats-, la dona finalment ha estat absolta de tots els càrrecs. Ell, en canvi, encara s’enfronta a una pena de presó considerable.

Ha explicat en quin punt es troba el cas en una entrevista a Diez Minutos: “He estat el cap de turc perquè saben que jo sé alguna cosa. Ara bé, jo sóc lleial i he estat callat més d’un any. He de continuar vivint i treballant, també en l’estranger! Per les notícies que tinc, saben que d’aquesta manera no puc marxar fora d’Espanya i és, precisament fora, on guanyo més diners. Han arribat a dir que esperen que em mori de gana i em vegi obligat a pactar amb ells“. Considera que aquesta situació és horrible i que hi ha algú darrere de tota aquesta història: “Estic convençut que tinc una mà negra. Ells només volen saber qui són els grans. Insisteixo que tot això contra mi és per exemplificar, com li va passar a Isabel Pantoja”.

A ell li demanen nou anys de presó, però creu que no arribarà a entrar: “No tinc por perquè sé que no he fet res dolent, realment seria una injustícia. Laboralment, he perdut molts diners per culpa d’això i espero que, amb el temps, pugui demanar una indemnització. Només amb la feina a Bollywood vaig perdre 50.000 €”. Aquesta acusació també li ha provocat problemes personals, especialment amb el seu fill gran: “Com a pare he sentit el rebuig d’un dels meus fills perquè li ha costat entendre tot això. Al meu fill petit li diuen coses al futbol i no vull que el meu avi, que té 103 anys, mori sense saber que el seu net és innocent”.

Rafael Amargo també s’ha defensat en el seu perfil d’Instagram

La carrera professional de Rafael Amargo és llarga i fructífera, però aquest tema pot perjudicar-lo moltíssim: “Mai no he tingut ajudes de cap mena, només de marques privades, i ara n’he perdut moltes. Demanaré una indemnització perquè he perdut molts diners amb això i vull arribar fins al final”. El ballarí està enfadat perquè considera que no s’està complint la presumpció d’innocència i que la investigació oculta coses. Caldrà esperar per veure si pot demostrar aquestes irregularitats i també la seva innocència.