Futur negre per a Iñaki Urdangarin: sense feina, diners ni casa

El divorci d’Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó els ha col·locat en una situació complicada. Durant la Setmana Santa volien estar cadascú en una punta, però l’exduc de Palma va decidir acudir a Barcelona per sorpresa i van trobar-se davant d’un centre comercial. Des de l’entorn de la filla de Joan Carles I asseguren que aquests han estat uns dies “molt difícils” per a ella. Vol que els fills estiguin bé i per això ha decidit permetre que l’ex els pugui visitar sempre que vulgui. El problema? Que això implica que coincidiran sovint: “No vol veure’l sota cap circumstància”, asseguren a Vanitatis.

Aquest és un dels acords del divorci, però també hi ha moltes clàusules que tenen a veure amb els diners. Diversos mitjans han publicat alguna de les condicions: Iñaki no haurà de pagar res a canvi de la manutenció dels fills, però tampoc no rebrà una pensió compensatòria. I què implica això? Doncs que es queda sense l’ajuda de l’exdona, que fins ara li passava diners cada mes.

Quants diners ingressa Iñaki Urdangarin cada mes?

Iñaki està fent pràctiques com a entrenador d’handbol al Barça, però des del club asseguren que no està cobrant res a canvi. Llavors, es troba sense feina i sense cap ingrés? Cal recordar que fa uns mesos va renunciar al lloc de feina que tenia a Vitòria, un despatx d’advocats en el que va conèixer la seva actual parella. Ainhoa Armentia sí que continua treballant-hi, el que fa pensar que actualment ella és l’única dels dos amb ingressos a finals de mesos.

De moment cadascú viu en un lloc, pendents d’un futur contracte d’Iñaki que el permeti traslladar-se a la casa que han reservat a Vitòria. Des d’El Español s’assegura que Iñaki no té “ni un duro” i la versió oficial es refereix a la seva situació com “austera“. De moment estan esperant a traslladar-se perquè han arribat a l’acord que ho pagaran tot a mitges: “Ell no farà el pas fins que pugui haver-hi igualtat de condicions”.

Pablo i Iñaki Urdangarin, junts al Palau blaugrana | Europa Press

L’exduc de Palma ha rebut ofertes de feina

Una font propera assegura que Iñaki Urdangarin ha començat a rebre ofertes de feina, però que de moment no n’ha acceptat cap: “Podria treballar com a entrenador, és una opció que no descarta. Ara bé, sembla que preferiria una altra cosa per allò que no pensin que està allà col·locat a dit”, tot fent referència a les persones que li estan oferint aquests contractes, que casualment són excompanys seus.

Encara no està clar què farà. El que queda clar és que necessita trobar feina si realment vol apostar per la seva nova relació i començar a viure amb ella. En cas que sigui cert que ja han pagat una prereserva d’un pis, això fa pensar que ell creu que no trigarà en començar a cobrar diners.

Letícia i Felip no volen veure la infanta Cristina

Cristina de Borbó va quedar-se sense el suport del seu germà, de Felip VI, quan va fer-se oficial la implicació d’Iñaki en una trama corrupta. Des de llavors pràcticament no s’han tornat a veure i, pel que sembla, tampoc no haurien parlat gaire. El monarca espanyol és conscient que la relació amb l’exmatrimoni perjudica directament la seva imatge pública, per la qual cosa ha fet l’impossible per no coincidir amb ells. Alguns pensaven que es reconciliaria amb la germana ara que s’ha separat, però tampoc. De fet, avui mateix s’ha sabut que Letícia i Felip han declinat la invitació a una boda en la que sí que està convidada Cristina. En cas d’haver-hi anat, s’hauria produït una trobada que continuen volent evitar.

La boda és de Mafalda de Bulgària, la filla gran de Rosario Nadal i Kyril Sajonia. El pare de la núvia és cosí de Felip VI i un amic molt íntim de la seva adolescència, el que feia pensar que el rei acudiria a l’enllaç. Finalment, han optat per fer aquest lleig al cosí i s’han agafat a l’excusa que tenen un acte oficial a Osca al que han d’anar, el que impedeix que agafin l’avió fins a Mallorca per acudir a la celebració.

Felip i Letícia volen evitar Cristina de Borbó | Europa Press

No és oficial que Cristina acudeixi a la boda de la filla del seu nebot, però tot fa pensar que sí sobretot tenint en compte que la mare de la núvia és la padrina de la seva filla petita. Normalment s’escull gent molt propera per a aquest encàrrec, així que és probable que ella no faci el lleig. El que sabem és que haurem d’esperar per a l’esperada retrobada entre Felip i Cristina.