La millor anècdota de Xavier Sardà amb Cristina de Borbó: “Tots bojos”

L’Obrim Fil d’aquesta setmana ha tingut com a protagonistes els famosos catalans, una colla que res no té a veure amb els espanyols. Laura Fa va criticar el star sytem de casa nostra en una entrevista a El Món, en la que ens va deixar anar una idea que ha repetit aquest dijous en el programa de TVE. La col·laboradora de Sálvame considera que les celebritats catalanes són acomplexades i avorrides: “A Madrid tots els famosos volen lluir a les festes, mentre que els d’aquí no volen anar-hi i els fa mandra”.

Davant d’això, Xavier Sardà ha volgut dir la seva. Ho vulgui o no, ell també és una estrella després de tants anys. Pilar Eyre li recordava que ell està a les dues bandes, la d’entrevistat i la d’entrevistador. Precisament el català ha entrevistat personatges molt coneguts, el que fa que hagi conegut moltíssims famosos. Entre els més VIPS? Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarin.

Xavier Sardà no va reconèixer Cristina de Borbó

Ara que estan tant de moda pel seu mediàtic divorci, Xavier Sardà ha recordat una anècdota amb ells que l’ha deixat en evidència: “Jo sóc expert en fer planxes i en equivocar-me en el nom. Un dia estava en un restaurant quan vaig veure una noia aparcant el cotxe. De dins va sortir Pasqual Maragall, que acabava de ser anomenat president de la Generalitat. Li vaig preguntar a la noia si anava amb ell i em va dir que sí, que estava entrant en el restaurant. De sobte, vaig veure l’Iñaki Urdangarin i vaig lligar caps. Li vaig dir: “Hòstia, perdona, Infanta. No t’havia conegut. Em sap molt greu!”. Pensava que era del personal de protocol, no ho sé”, ha reconegut després d’uns quants anys.

😱Segon titular de la nit: en @XavierSarda_ no va conèixer la infanta i la va confondre amb una de les encarregades de protocol…🥶😱🥶#ObrimFilFamosos pic.twitter.com/kq8B5r6kKs — Obrimfil_TVE (@ObrimFil_TVE) April 21, 2022

La dona de Pasqual Maragall ho va empitjorar

Poc després, Xavier Sardà va voler saludar Pasqual Maragall. El problema? Que la seva dona, Diana Garrigosa, va deixar-li clar al presentador que el Pasqual no sabia qui era ell: “No t’ha conegut”. La situació va ser tan surrealista que el català prefereix recordar-ho amb un somriure: “Hòstia, vaig adonar-me que tots ens estàvem tornant bojos”.