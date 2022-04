La Setmana Santa més difícil de Cristina de Borbó, a Barcelona

Cristina de Borbó ha canviat la vida radicalment arran de la separació d’Iñaki Urdangarin. La filla de Joan Carles I vivia tranquil·lament a Ginebra amb Irene, la petita dels quatre fills. Sabia que el marit havia de residir a Espanya en sortir de presó, el que no s’imaginava era que l’enganyés amb una companya de feina. Des de llavors ella ha optat per mantenir-se allunyada de la premsa i no ha concedit declaracions en cap moment. Tot el que se sap sobre ella ho ha filtrat la periodista catalana Pilar Eyre, que assegura que ha pogut posar-se en contacte amb ella. És gràcies a això que se sap que no hi ha cap opció a reconciliació, un matrimoni trencat que hauria deixat molt decebuda a Cristina.

I ara, com basa la seva rutina? Queden pocs dies per a la Setmana Santa, les primeres vacances que el matrimoni passarà com a una parella separada oficialment. Aquests mateixos dies de l’any passat, per exemple, Cristina va passar-los a Vitòria per veure el seu marit i gaudir de la Pasqua amb els fills. Enguany podria tornar a agafar un avió, encara que Barcelona seria la ciutat escollida aquest cop. Vanitatis deixa caure que aquesta és l’opció més probable, tot basant-se en els innumerables viatges que ha fet a la ciutat comtal des que hi viu Pablo Urdangarin, el segon dels seus fills. Ara bé, també podria aprofitar per anar a Abu Dhabi i tornar a visitar el pare o traslladar-se fins a Mallorca per aprofitar que la seva mare, Sofia de Grècia, passarà allà les vacances sense Felip ni Letícia.

Aquesta Setmana Santa serà difícil per a Cristina de Borbó | Europa Press

Aquesta serà la primera Setmana Santa de Cristina de Borbó sense Iñaki, amb qui coincideix de tant en tant a Barcelona. Com dèiem, aquí és on més els veiem darrerament. Ell es troba fent pràctiques d’entrenador d’handbol al Barça, el mateix club en el que ha debutat el seu fill. Cristina, com a mare devota, el visita cap de setmana sí cap de setmana no per animar-lo des de la grada i passar un parell de dies amb ell: “Ella vol demostrar que l’afició per l’handbol no només és cosa d’Iñaki, que ella també està involucrada en la carrera esportiva de Pablo”, explica una font propera a la infanta espanyola.