Gran Hermano ha obert les portes de la vintena edició i la primera gala no ha deixat ningú indiferent. Pocs podien pensar que, després de tants anys, encara quedarien coses per veure… però sí, ja que han passat coses que mai abans havien tingut lloc en el reality més icònic de Telecinco. Per exemple? Que un dels concursants seleccionats es negui a entrar a la casa, ja que no ha volgut convertir-se en un més del grup. Ell s’havia presentat al càsting i els havia encantat, així que podia complir el seu somni, però quan va saber que també havien agafat el seu germà la cosa va canviar radicalment.
Fa anys que no es parlen, un mal rotllo que podria haver donat molt de joc al programa: “No vull que això es converteixi en un malson. El meu germà m’ha dit paraules molt fortes i no, no seré concursant de Gran Hermano si ell també ho és“. Tenint en compte que, la gràcia d’aquest fitxatge era que es barallessin, de ben segur que des de la direcció fan l’impossible per convèncer el Marcos que canviï d’opinió.
Primers problemes tècnics a Gran Hermano
Poc després d’allò, els teleespectadors han omplert X (l’antic Twitter) de crítiques perquè un problema tècnic havia fet pensar que la gala no era en directe. En la connexió que va fer Jorge Javier Vázquez des de la casa, ha hagut de demanar perdó perquè hi havia hagut desconcert: “Se’ns ha colat alguna cosa, així que els hi demano perdó. Són les deu i vint de la nit, estem en un directe rigorós“.
En aquesta edició hi haurà novetats en la mecànica. Per exemple? El presentador Ion Aramendi va entrar al plató per informar sobre les nominacions i va sorprendre en explicar que, durant les primeres setmanes del concurs, els participants no hauran de nominar-se entre ells. En aquesta primera gala, tots els concursants estaven nominats i que hi hauria una expulsió immediata. Tanmateix, això era només un engany per confondre els participants, ja que es tractava d’una expulsió falsa.
Els tres concursants que havien entrat a l’oasi de la casa havien d’escollir un company per viure amb ells i van triar la Sofía. Jorge Javier va comunicar a la resta que Sofía havia estat expulsada, però després ella va descobrir que continuava al concurs i que hauria de conviure sola en aquesta nova zona.
Com són els nous concursants de Gran Hermano?
Els teleespectadors han quedat prou contents de la dinàmica de la primera gala, ja que fa bona pinta. La nova casa, sobretot, és el que s’endú les millors crítiques perquè certament és la més maca i moderna que han tingut mai. I sobre els concursants què han dit? Com són els personatges que han escollit per a aquesta nova versió del programa?
- Desirée: perruquera, entra amb la seva amiga i sòcia Rocío. Són impulsives i naturals.
- Rocío: perruquera i amb parella des de fa 3 mesos. Entra després d’un engany inicial del programa.
- Aroa: assessora comercial de 22 anys i mare des dels 15. Molt expressiva i vinculada a la seva àvia.
- Jonay: cap de sala en un bingo i excampió de kick boxing. Amant dels animals.
- Belén: model curvy de 41 anys, optimista i amb les idees molt clares.
- Diego: militar, alegre i seductor, aficionat a la bachata.
- Paula: infermera, molt religiosa i amb vocació de matrimoni.
- Aquilino: llicenciat universitari i activista gitano; lluita contra estereotips.
- Lorena: estudiant de moda, molt preocupada per la seva imatge i energia.
- Mamadou: administratiu de RENFE, de Granollers. Ordenat i xerraire.
- Raúl: jugador professional de pòquer i empresari de discobars, de Sòria. Ambiciós i estrateg.
- Almudena: opositora a Guàrdia Civil, justiciera i impacient, acaba de trencar amb el nòvio.
- Sofía: creadora de contingut financer, empoderada i explosiva; entra amb la seva parella Noah.
- Noah: també concursant, arriba més tard; intensa i molt unida a Sofía.
- Patricia: mare de bessones i dona d’un sergent de la Guàrdia Civil; vol trencar amb la seva rutina.
- José Manuel: model i Míster Sevilla, positiu i obert a l’amor.
- Edurne: de Barcelona, coordinadora d’una botiga de roba; ordenada, clara i amb caràcter.
- Diego (2n): enginyer molt exigent i fidel a ell mateix.
- Joon: d’origen coreà, infància difícil a Las Palmas, últim seleccionat del càsting.
- Cristian: feriant, va deixar la fira per ajudar la família; ara busca una nova oportunitat.
Tots ells ho donaran tot per cridar l’atenció i protagonitzar escenes que els ajudin a guanyar adeptes durant la seva estada en un concurs que acostuma a fer una audiència brutal.