La casa més famosa de Telecinco es prepara per obrir les portes. Gran Hermano, un dels realities base de la cadena de televisió tornarà a la graella amb una nova edició el pròxim dijous 6 de novembre. Hi haurà una bona dosi de programes a les nits, amb l’estrena d’una nova temporada de La isla de las tentaciones i la renovació un any més de GH. També hi haurà saturació de Jorge Javier Vázquez, perquè a les 17:45 h començarà El diario de Jorge. Després arribarà el torn d’Agárrate al sillón, que acabarà a les 20:15 h, quan s’emetrà el resum diari del programa GH, la vida en directo.
El presentador de Badalona passarà a omplir la graella dels vespres tot sol: de dilluns a divendres amb el programa de les tardes, de dilluns a dijous al resum de Gran Hermano i les nits de dijous a la gala de GH. Ara bé, per anar escalfant motors i després de presentar el primer concursant, Telecinco ha mostrat les primeres imatges de la nova casa, que enguany abandona Guadalix de la Sierra per traslladar-se a una nova localització amb novetats i detalls curiosos.
Com és la nova casa de ‘Gran Hermano’: els detalls que han tret a la llum
Queden molt pocs dies perquè els nous concursants de Gran Hermano entrin dins el reality i posin a prova la convivència amb els seus companys. Sempre hi ha escenes de tota mena, personalitats que no encaixen, discussions i fins i tot històries d’amor. La casa de Guadalix de la Sierra havia estat testimoni de tot plegat des de feia anys, però ara comencen una nova etapa. El mateix dia en què s’estrenarà el concurs, a Mediaset Infinity arribarà el documental Gran Hermano. La Mudanza, on es podran descobrir tots els secrets de la nova casa, però que se’n sap fins ara? El lloc que ha triat la direcció del programa per a la nova mansió és la localitat madrilenya de Tres Cantos. Serà una casa més moderna, amb eines que funcionen amb Intel·ligència Artificial i moltes novetats.
Bea Retamal, Nicky Villanueva i Chiqui, exconcursants del reality han pogut passar pel procés de construcció per descobrir com serà la nova casa. El primer canvi és que serà enorme, amb més de 1.700 metres quadrats, 1.150 per a la convivència, 250 per a la nova nau on faran les proves i 300 pel control de realització.
Més llum, més espai, un hivernacle i un gimnàs interior
Els concursants s’ho passaran d’allò més bé perquè la nova casa de Gran Hermano arriba amb novetats. La casa té “una infraestructura moderna” que permetrà “més privacitat per a la convivència” i a la vegada hi haurà més llum amb patis interiors, finestres i identitats visuals perquè l’audiència pugui reconèixer fàcilment on són els concursants.
També hi ha un hivernacle que fa funció de jardí interior amb una vidriera de gairebé 100 metres quadrats de superfície, un gimnàs interior amb àrees de càrdio, ioga i pilates, un tocador per arreglar-se més gran i sostres més alts.
El confessionari s’integra dins el menjador
Un dels escenaris on es produeixen les escenes més interessants és el confessionari. Aquí els concursants poden parlar amb el presentador i amb el Super, la veu que els pot donar indicacions o notícies durant el concurs i que es comunica amb ells durant la seva estada a GH.
Enguany l’han situat de manera integrada amb el menjador i estarà recobert per un vidre amb tecnologia intel·ligent, que farà que es torni opac en funció de si està ocupat o no. Com quedarà tot plegat? Sembla que Telecinco ha fet una bona aposta per aquest reality que començarà molt aviat.