Telecinco és casa de realities. La cadena privada de televisió sap que gran part de les seves audiències es mantenen gràcies a programes que fa molts anys que triomfen, com Supervivientes o La isla de las tentaciones. Si cal mencionar un reality estrella, però, aquest és Gran Hermano. Enguany s’emetrà la vintena edició del reality en què persones anònimes amb històries curioses o vides esbojarrades es tanquen dins una casa per conviure i veure fins a quin punt se suporten.
Per anar escalfant motors i alhora que s’emet Uno de GH 20, un reality exclusiu de Mediaset Infinity -la plataforma de la cadena-, en què un dels candidats aconseguirà l’última plaça per a la nova edició de Gran Hermano, Telecinco ha publicat el vídeo promocional i una pista sobre la data d’estrena.
Jorge Javier Vázquez i Ion Aramendi, protagonistes de l’espot més esbojarrat
“Tots tenim ganes de casa, tots tenim ganes de GH. La casa més famosa de la televisió obre les portes molt aviat a Telecinco”. Així promociona la cadena a través de les xarxes socials el nou vídeo promociona de l’edició d’aquest programa que triomfa cada temporada, enguany amb novetats, perquè estrenaran la nova casa als afores de Guadalix de la Sierra, el lloc habitual on es feia el programa.
La vintena edició arribarà molt aviat i per oferir algunes pistes sobre la data de retorn, Telecinco ha portat dos dels seus presentadors. En el vídeo es pot veure una càmera humana, l’encarregada d’enregistrar les 24 hores de la vida dels participants, visitant la casa de Jorge Javier Vázquez. El presentador rep un calendari del mes de novembre, la pista que podria indicar que serà el mes vinent quan s’estrenarà GH.
🏠 Todos tenemos ganas de casa, todos tenemos ganas de @ghoficial 👁️ #GH— Telecinco (@telecincoes) October 19, 2025
La casa más famosa de la televisión abre sus puertas muy pronto, en Telecinco 📺 https://t.co/V00bzJLpqv pic.twitter.com/xHHu5izZhB
Aquesta càmera humana també es cola dins la casa de Ion Aramendi, periodista i presentador que ha assat per programes com El Cazador, Reacción en cadena o els debats de GH. En aquest espot se’l pot veure tranquil·lament a casa, sortint despullat de la banyera quan de sobte s’adona que una de les càmeres l’està apuntant directament.
Aquesta promo, per tant, deixa clar que Jorge Javier tornarà a posar-se al capdavant de les gales principals de Gran Hermano, alhora que Ion Aramendi moderarà els debats. Queda per saber si Carlos Sobera i Nagore Robles -qui ara presenta Uno de GH 20– tindran un paper clau en les gales i els debats del programa.
Una tardor carregada de ‘realities’
Tot fa pensar que GH tornarà molt aviat, a més a més, la pista del calendari amb el mes de novembre seria una data clau. També cal tenir en compte que la cadena es troba en la recta final de Supervivientes All Stars 2, que encara té sis concursants a Hondures. D’altra banda, el reality previ a GH del qual sortirà l’últim concursant de l’edició també continua emetent-se a Mediaset Infinity. Per si encara no fos prou, la nova temporada de La isla de las tentaciones també s’està promocionant, tot i que encara no té data d’estrena, així que tot fa pensar que ambdós programes podrien coincidir a la graella televisiva aviat.