Jorge Javier defensa Pedro Sánchez: “Espanya no està trencada”

Jorge Javier Vázquez mai no ha amagat que és votant socialista. Ha aparegut a mítings del PSOE, ha parlat meravelles del partit i alaba la figura de Pedro Sánchez sempre que pot. Ara ho ha tornat a fer en una columna d’opinió a Lecturas en la que critica que hi hagués gent que es manifestés a Madrid contra el president del govern espanyol i en considerar que el país s’està trencant.

Què opina ell al respecte? “Va haver-hi una manifestació perquè Pedro Sánchez és un traïdor, un colpista i un dictador. Des d’aquí dic que si Sánchez és un dictador, no està fent molt bé la seva feina. Si fos un dictador com Déu mana no permetria que la gent es reunís tan alegrement en ple centre de Madrid per insultar-lo. Per a dictadors els d’abans, on anem a parar”.

El presentador de Sálvame creu que Espanya no ha arribat a un punt d’estar prou trencada perquè la gent hagi de manifestar-se: “No vaig anar-hi, però a la que sí que aniré és a la que s’ha convocat el pròxim 12 de febrer per defensar la sanitat pública a Madrid. Però si tu tens assegurança privada, sento ja aquells que mai no aniran a aquella manifestació. Que es preguntin per què. Millor, els contestaré jo i els diré que han d’anar-hi per no haver de contractar-lo, així els evito raonar. No m’agrada que la gent que no està preparada s’enfronti a esports de risc”.

Jorge Javier reflexiona sobre les crítiques a Pedro Sánchez | Telecinco

Jorge Javier Vázquez, estupefacte davant del xat secret dels companys per criticar Carmen Borrego

En el programa de Sálvame d’aquest dimecres hem vist un Jorge Javier Vázquez totalment estupefacte. El programa ha tingut accés a un grup de Whatsapp secret de Kiko Hernández, Belén Rodríguez i Gustavo (el xef de María Teresa Campos). En aquesta conversa es reien de la seva companya Carmen Borrego, la que ha denunciat una traïció que ha deixat el de Badalona amb la boca oberta.

La tensió entre els col·laboradors del programa del cor de la cadena és cada vegada més tensa i Carmen Borrego no pot més, per la qual cosa ha amenaçat d’abandonar-lo en diverses ocasions en aquestes últimes setmanes. De moment continua lligada a l’espai, però és probable que no la tornin a veure després d’aquesta filtració.