‘Gran Hermano’, criticat des de dins: “Guionitzat, manipulat i una merda”

Gran Hermano 20 està sent un desastre d’audiència, ja que no ha obtingut els resultats esperats ni de bon tros. Només cal veure que Telecinco hi havia bolcat totes les seves esperances, cosa que es demostrava en el resum diari que havien preparat per enganxar els teleespectadors. Ni una setmana va durar aquest especial, que feia xifres irrisòries. Les gales no fan bones xifres i tampoc no reben bones crítiques, ja que els deixen verds a cada emissió. Ara són alguns dels exconcursants d’altres anys els que han manifestat el seu descontent.
La més expressiva ha estat l’Aída Nízar, és clar, que torna a demostrar que no té pèls a la llengua. En aquest cas, l’exconcursant ha publicat uns stories a Instagram molt contundents: “Gran Hermano està enfonsat i sabeu per què? Perquè ho estan guionitzant perquè ens entretingui, si és que això ens ha d’entretenir… Avui he preferit veure els Borbons que aquesta porqueria. No hi ha autenticitat. Què està passant? Això no és Gran Hermano, és una manipulació”.
En la gala d’aquesta setmana, molta gent s’ha adonat que la gent de casa només ha pogut votar durant molt pocs minuts: “Marejats ens teniu, però això només teniu 500.000 teleespectadors. Això no ho feia ni Aída Nízar als anuncis. L’essència de GH era que fos autèntic. Aquesta és una estafa televisiva, qui permet aquest engany? El programa que em va veure créixer… això no passaria amb els grans directius que hi havia abans. Fins i tot Jorge està aguantant… Això no ho ha decidit l’audiència, sinó els directius”, ha etzibat.
Altres exconcursants aprofiten per carregar contra l’edició actual de Gran Hermano
Ella no ha estat l’única que ha criticat el programa anys després d’haver-hi participat. També és el cas de l’Íñigo González de la primera edició, de la Raquel Morillas de la tercera o de la Tatiana de l’onzena. Aquesta darrera no s’ha tallat: “Deien que seria la bomba pels 25 anys del format, però ha estat una merda. He anat a dormir perquè estava avorrida i mai no m’havia passat a l’estrena d’una gala de GH”.
“Abans, Gran Hermano era gent normal i emocions de debò. Ara tots estan boníssims com si fos Mujeres y Hombres y Viceversa i sembla que les històries venen preparades. Cada vegada pitjor”, ha afegit en el seu perfil de TikTok. A més a més, també ha tingut un dard cap al presentador: “Gran Hermano sense Mercedes Milá no és Gran Hermano, ho sento molt. L’espurna que li donava ella ningú més no ho pot fer”.