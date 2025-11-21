TV3 ha emès, aquest dijous, el partit de futbol que enfrontava l’equip femení del Barça i el Chelsea. Era un gran partit de Champions i això s’ha evidenciat quan han sortit a la llum les boníssimes audiències que els ha fet aconseguit. Parlem d’un 23,3% de share summament espectacular, de fet, encara més alt que el 23,1% que havia assolit la programació de la prèvia del partit. Hi havia ganes de veure les noies culers en acció, això queda clar, de la mateixa manera que tornen a demostrar que el seu espectacle també pot assolir xifres de rècord.
L’expectació que ha generat ha congregat més de 419.000 persones de mitjana davant la pantalla i, moltes d’elles, ja s’han quedat amb TV3 sintonitzat per veure l’humor polític de Polònia tot just després. En cas d’aquest programa, han fet un 15,1% de quota de pantalla.
Quina audiència han fet els altres programes mentrestant?
Mentre la televisió pública catalana liderava amb contundència gràcies al futbol, La Revuelta de David Broncano s’acontentava amb la segona posició en el rànquing de programes més vistos. A plató tenien un dels cantants espanyols més internacionals, un nom tan potent com Alejandro Sanz. Ni tan sols amb el bon grapat de fans que ell pot arrossegar han pogut fer una mínima ombra a TV3, ja que s’han quedat amb el 13,4% del share.
I el bronze per a qui ha estat aquest dijous? En aquesta ocasió, els afortunats tornen a ser les formigues d’El Hormiguero. L’espai de Pablo Motos també oferia una entrevista a una cantant, però ell optava per parlar de la vida amb Marta Sánchez. La sempre controvertida artista els ha ajudat a fer un 7,6%, sí, però que els deixa molt allunyats de tota la competència.
El ridícul més espantós ha estat per a Telecinco, però, que continua fent una audiència preocupant rere una altra. El desastre estrepitós de Gran Hermano continua, ara fent-los caure a un 3,4% que demostra que han d’espavilar i fer canvis dràstics. Els ha arribat a superar, i pel doble d’audiència, El Intermedio (6,5%) i First Dates (6,1%).
Una cadena privada tan gran com aquesta no es pot permetre uns números així, però tenen un problema i és que el reality acaba de començar fa un parell de setmanes i se l’hauran de menjar amb patates perquè encara hi ha un munt de concursants allà a dins. Sí que és cert que, a mesura que avança la nit, la seva emissió fa fent millors números. Aquest dijous poden dir que van arribar a congregar el 8% -que tampoc no és per tirar coets-, però només perquè era a hores que ja no hi havia competència a aquelles hores.