Un usuari de la xarxa social X ha recuperat un vídeo recent del programa Tot es Mou per evidenciar, segons ell, que TV3 s’està “castellanitzant”. Els dos protagonistes són Jordi González, actual presentador de Col·lapse, i Pilar Eyre, que és col·laboradora del programa que s’emet els dissabtes en horari de màxima audiència. El vídeo del programa que presenta Helena Garcia Melero mostra els dos protagonistes parlant en català l’any 1996 al programa Això no és tot. La mateixa Melero retreu a Eyere que al seu espai no parli en català. Però no es tracta de res personal: l’usuari d’X que comenta el vídeo en comparteix un altre, de Col·lapse, per demostrar que actualment, gairebé trenta anys després, Eyre parla en castellà també amb González.
Melero va convidar González i Eyre al seu programa el passat mes de maig, quan el presentador encara estava convalescent d’una greu malaltia a causa d’una infecció per un bacteri, i durant la conversa els va posar aquestes imatges d’arxiu. Era una conversa del 1996 en la qual els dos protagonistes parlaven un català correctíssim. Helena Garcia Melero va mostrar-se en xoc en descobrir que la seva col·laboradora, que ara sempre parla en castellà, resulta que parlava en català fa quasi trenta anys.
La mostra més evident que TV3 s'està castellanitzant és aquest clip: Pilar Eyre i Jordi González, fa 30 anys, parlant entre ells en català a TV3.
En quina llengua parlen ara al Col·lapse? En castellà
Quin és el motiu fundacional de TV3? El català
“Antes TV3 era más estricta”
La periodista que segueix l’actualitat del cor va al·legar que “antes TV3 era más estricta con el catalán”, però Helena Garcia Melero li va replicar que “ara també!”, i la va convidar a parlar en català després de veure que ho feia tan bé. En canvi, Jordi González va emfatitzar l’esforç de Pilar Eyre per parlar en llengua catalana i va afegir que aleshores hi havia altres col·laboradors que “feien patir quan parlaven en català”. La qüestió no va anar més enllà perquè la presentadora va aparcar el tema, però abans que Eyre abandonés el plató la va convidar a tornar a parlar en català: “El parles molt bé”, va insistir. Tot i això, la col·laboradora es va excusar que “en aquella època hi havia un comitè que havien de dir si t’expressaves prou bé” i que ella no va “passar el tall”.
Eyre participa en el programa ‘Col·lapse’ sense dir ni una paraula en català
En la darrera entrega de Col·lapse de TV3, Pilar Eyre va ser una de les convidades del programa i es va expressar tota l’estona en català. Tots dos van remarcar la il·lusió que els feia veure’s i van recordar que fa 40 anys que van començar a la televisió. La periodista del cor es va expressar en tot moment en castellà. Jordi González, per la seva banda, va dirigir-se a ella en llengua catalana gairebé al llarg de tota l’entrevista, però hi va haver moments que va canviar al castellà.