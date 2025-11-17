Un usuario de la red social X ha rescatado un vídeo reciente del programa Tot es Mou para evidenciar, según él, que TV3 se está “castellanizando”. Los dos protagonistas son Jordi González, actual presentador de Col·lapse, y Pilar Eyre, que es colaboradora del programa que se emite los sábados en horario de máxima audiencia. El vídeo del programa que presenta Helena Garcia Melero muestra a los dos protagonistas hablando en catalán en 1996 en el programa Això no és tot. La misma Melero reprocha a Eyre que en su espacio no hable en catalán. Pero no se trata de nada personal: el usuario de X que comenta el vídeo comparte otro, de Col·lapse, para demostrar que actualmente, casi treinta años después, Eyre habla en castellano también con González.

Melero invitó a González y Eyre a su programa el pasado mes de mayo, cuando el presentador aún estaba convaleciente de una grave enfermedad debido a una infección por una bacteria, y durante la conversación les mostró estas imágenes de archivo. Era una conversación de 1996 en la que los dos protagonistas hablaban un catalán correctísimo. Helena Garcia Melero se mostró en shock al descubrir que su colaboradora, que ahora siempre habla en castellano, resulta que hablaba en catalán hace casi treinta años.

La muestra más evidente que TV3 @som3cat se está castellanizando es este clip: @pilareyre y @jordiGlez, hace 30 años, hablando entre ellos en catalán en TV3.



¿En qué lengua hablan ahora en el Col·lapse? En castellano



¿Cuál es el motivo fundacional de TV3? El catalán#Col·lapse3cat https://t.co/3nPcp2acSh pic.twitter.com/J7jx5VWWVU — Sergi Boixader (@sergi_boixader) November 16, 2025

“Antes TV3 era más estricta”

La periodista que sigue la actualidad del corazón alegó que “antes TV3 era más estricta con el catalán”, pero Helena Garcia Melero le replicó que “¡ahora también!”, y la invitó a hablar en catalán tras ver que lo hacía tan bien. En cambio, Jordi González enfatizó el esfuerzo de Pilar Eyre por hablar en lengua catalana y añadió que entonces había otros colaboradores que “hacían sufrir cuando hablaban en catalán”. La cuestión no fue más allá porque la presentadora aparcó el tema, pero antes de que Eyre abandonara el plató la invitó a volver a hablar en catalán: “Lo hablas muy bien”, insistió. Sin embargo, la colaboradora se excusó diciendo que “en aquella época había un comité que tenía que decir si te expresabas suficientemente bien” y que ella no “pasó el corte”.

Eyre participa en el programa ‘Col·lapse’ sin decir ni una palabra en catalán

En la última entrega de Col·lapse de TV3, Pilar Eyre fue una de las invitadas del programa y se expresó todo el tiempo en catalán. Ambos remarcaron la ilusión que les hacía verse y recordaron que hace 40 años que empezaron en la televisión. La periodista del corazón se expresó en todo momento en castellano. Jordi González, por su parte, se dirigió a ella en lengua catalana casi a lo largo de toda la entrevista, pero hubo momentos que cambió al castellano.