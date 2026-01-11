El actor asturiano Javier Gutiérrez ha sido uno de los invitados del primer Col·lapse del año 2026 y nada más empezar la entrevista ha querido disculparse con el presentador Jordi Gonzàlez y los televidentes de TV3 por no hablar en catalán. Antes de contestar a la pregunta que le hace en castellano el presentador sobre si la cultura es el mejor refugio, Gutiérrez ha querido «pedir disculpas por no hablar en catalán».

El ganador de dos Premios Goya por sus actuaciones en La isla mínima (2015) y El autor (2017) se declara «gran amante de Cataluña y seguidor del Barça desde pequeño». «Espero que haya una próxima vez y podamos hacerla en… hablar en catalán, aunque sea un poquito», añade Gutiérrez a un Jordi González que se ha mostrado «encantado» con la idea, pero a lo largo de la entrevista no hace ni el intento ni la propuesta de hacerle las preguntas en catalán.

De hecho, durante la entrevista ha explicado que recuerda con «mucho cariño» su primer viaje a Barcelona porque deambuló por el Raval por donde estaba la oficina de Pepe Carvallo, el protagonista de una serie de novelas y relatos de ficción escritos por Manuel Vázquez Montalbán, que devoraba de adolescente. También fue a comer a Casa Leopoldo, en Ciutat Vella. «Me trasladó a un lugar mágico», sentencia.

💛 🗣️ @javiergutialva: “Soc un gran amant de Catalunya i seguidor del Barça. Espero, en el futur, que hi hagi una altra entrevista i poder fer-la en català.”#Col·lapse3Cat

El actor lamenta que desde la pandemia nos hemos vuelto «más insolidarios»

En una entrevista para promocionar la película Rondallas, de Daniel Sánchez Arévalo, el actor ha manifestado que «la cultura es un refugio excepcional» y que junto con la educación y la sanidad son ámbitos «prioritarios y fundamentales» en cualquier sociedad. «Esta película necesita la cultura como refugio para sobreponerse a esta tragedia», y lamenta que después de la pandemia nos hemos vuelto «más insolidarios». «Es una película humanista en la cual prevalece el sentido común y se da muchísima importancia al espíritu de comunidad, donde todos juntos logran sobreponerse a la tragedia».

La película más importante de su vida

Con todo, Javier Gutiérrez afirma que hay una película que le ha marcado más que cualquier otra en su trayectoria como actor. Se trata de Campeones, donde interpretaba a un entrenador de baloncesto de un grupo de chicos con discapacidad intelectual. «Es la película de mi vida», asegura, y detalla que su hijo mayor tiene una discapacidad: «Habría tenido una deuda con el cine si no la hubiera hecho». Asimismo, celebra que con el paso del tiempo «se ha logrado una política de inclusión y visibilidad de las personas con alguna discapacidad que, hasta hace muy poco, no existían» porque se escuchaban palabras como «subnormal» o «deficiente», que considera «desterradas en casi toda la sociedad».