“Que parlin de mi encara que sigui malament”, diu una frase popularitzada en castellà i atribuïda erròniament al Quixot, on no apareix, almenys no literalment, encara que hi ha diversos fragments que es podrien interpretar en aquest sentit. Tanmateix, se non è vero, è ben trovato, una altra expressió d’origen no aclarit del tot. I, sigui com sigui, la idea que la polèmica et pot beneficiar si estàs disposat a suportar-la deu estar instal·lada aquest diumenge en la ment de Jordi González, després de rebre les xifres d’audiència del Col·lapse emès ahir a la nit a TV3, que es va emetre enmig de la polèmica pel tractament de la figura de Jordi Pujol, que s’equiparava parcialment a la del rei emèrit dels espanyols, Joan Carles I.
Les dades d’audiència de la nova etapa del programa no han baixat des que el va deixar de presentar Ricard Ustrell, el creador de l’espai i propietari de La Manchester, l’empresa que continua contractada per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per produir-lo cada setmana. Ans al contrari, González està fent molt bones audiències, començant per l’estrena, en què va obtenir un 15,4% de quota de pantalla, amb 183.000 espectadors de mitjana, només un punt i escaig per sota del 16,7% del programa de comiat d’Ustrell. Després del primer programa, amb tota l’expectació que va comportar, s’ha mantingut majoritàriament per sobre del 12%, que és una bona mitjana, i ha retingut el lideratge de la nit de dissabte per a TV3. Però els resultats d’aquesta setmana trenquen motlles.
Una quota de pantalla de rècord per a ‘Col·lapse’
Després d’uns dies de polèmica a la xarxa per la manera com havien anunciat que parlarien de Jordi Pujol i Joan Carles I, tots dos d’actualitat, i sense que es pugui saber si hi ha causa-efecte però amb moltes probabilitats que hagis sigut així, Col·lapse va obtenir ahir una xifra de rècord: un 18,5% de share i 249.000 espectadors de mitjana. Això ha anat en paral·lel amb les dures crítiques i fins i tot crides a no veure el programa per part de figures rellevants com ara l’exconseller de Pujol Pere Macias, actualment alt càrrec del govern de Salvador Illa. Per tant, el soroll no ha anat en detriment del programa.
Un lideratge contundent de TV3 i ridícul de Telecinco
Aquestes dades, que són del recompte oficial que fa l’empresa Kantar, encarregada d’obtenir les dades de l’emissió de la televisió lineal –fora de les plataformes– a l’estat espanyol, donen un lideratge rotund a TV3 entre els espectadors catalans en la nit d’aquest dissabte. De fet, es pot dir que la cadena de televisió pública catalana va apallissar la competència. Va gairebé doblar el programa que va quedar en segon lloc a Catalunya, La ruleta de la suerte d’Antena 3, que va obtenir un 9,5% de share i 148.000 espectadors de mitjana. La resta de cadenes estatals encara van quedar per sota.
En tercera posició hi ha el 7,7% de Cuatro amb la pel·lícula Predator: la presa, que, ben mirat, és el resultat més digne, ja que La 1 de TVE ha quedat en quart lloc amb la seva gran aposta de la sèrie històrica 50 años del gran cambio, que aquesta setmana emetia el thriller Voladura 76 i només ha fet un 7,2% de quota de pantalla. Per sota encara han quedat La Sexta X_plica, amb un 6,9%, i Telecinco, en caiguda lliure, que ha fet el ridícul amb Bailando con las estrellas, que no ha passat del 5,2% de quota de pantalla.