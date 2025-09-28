Una de freda i una de calenta per a TV3 pel que fa a les audiències del prime time aquest cap de setmana, que era clau perquè hi havia dues estrenes en les quals s’havien dipositat esperances i que havien generat expectació. Començaven Eufòria Dance Kids i el nou Col·lapse, amb Jordi González com a nou presentador després que Ricard Ustrell hagi deixat la pantalla, malgrat que la seva productora, La Manchester, continua fent el programa. Els espectadors han reaccionat de manera irregular, i han premiat el retorn de González –que molts encara recorden a Les 1.000 i una de finals dels anys 90– però han tractat amb indiferència l’intent de captar el públic infantil per al divendres a la nit amb Eufòria Dance Kids. Una ensopegada que va arribar al punt que la cadena de televisió pública catalana va perdre el seu habitual lideratge nocturn.
Segons les dades de Kantar, l’empresa encarregada de mesurar les audiències de la televisió lineal –l’emissió clàssica, fora de les plataformes, que es monitora amb audímetres distribuïts en llars–, només 138.000 espectadors de mitjana van seguir l’estrena del talent show, cosa que va representar un 10,3% de quota de pantalla. Una dada baixa per a TV3 i, sobretot, inferior al 12,7% que va aconseguir Antena 3 amb La Voz Audiciones, un altre talent show que ni tan sols ha entrat en la fase més intensa. Aquesta arrencada, que no ha donat a Eufòria Dance Kids ni tan sols el benefici de l’expectació del primer dia, vaticina una trajectòria complicada per al programa, que intenta munyir la fórmula d’Eufòria. Possiblement, el nínxol de públic al qual s’adreça és massa petit, sobretot si es té en compte que el programa mare –que aquesta temporada tornarà amb la quarta edició després de la pausa de l’anterior– ja tenia un públic molt jove.
Tot i el fracàs d’audiència –que se suma a les crítiques rebudes per la fórmula lingüística triada per al títol–, s’ha de dir que TV3 només es va veure superada per Antena 3, i encara va quedar quatre punts per sobre de La 1 de TVE –que no va poder passar del 6,6% de share amb una pel·lícula suposadament atractiva com és El código Da Vinci– i de Telecinco –que va fer un 6,1 amb De viernes. La resta de cadenes estatals que es veuen a Catalunya encara van quedar molt per sota.
Les xifres d’audiència del primer ‘Col·lapse’ de Jordi González
A l’altra cara de la moneda, les xifres d’audiència han portat bones notícies per a Jordi González. En el seu cas, sí que va funcionar l’expectació per veure el nou Col·lapse. I va aconseguir liderar amb contundència, amb un 15,4% de quota de pantalla –183.000 espectadors de mitjana–, més del doble que el 7,5% (81.000 espectadors) de Bailando con las estrellas de Telecinco. La 1 de TVE, amb la seva aposta per a aquest cap de setmana de pel·lícules relacionades amb la Segona Guerra Mundial –amb motiu del 80è aniversari del final del conflicte bèl·lic–, es va estavellar amb un 6,6% amb La promesa de Irene, per sota del 6,9 d’Antena 3 amb Emparejados.
La quota de pantalla aconseguida per Jordi González, de fet, va ser superior a la que obtenia habitualment Ricard Ustrell –amb excepcions, com ara en el seu últim programa, amb què obtenir un 16,7% difícil de veure. En el seu primer Col·lapse, Ustrell s’havia quedat en un 11,9%, i les setmanes següents va caure a xifres com 6,4%, 7,6% i 8,4%. Posteriorment, es va recuperar, però arribar al 15% era poc habitual. Bon inici, per tant, per al nou presentador, que s’haurà de veure si pot mantenir l’interès del públic.