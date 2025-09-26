El talent musical Eufòria no té límits i ara estrena un nou univers per als més petits de la casa. Es tracta d’Eufòria Dance Kids, un nou talent show que arriba aquest 26 de setembre a TV3. Han passat tres edicions des que l’any 2022 la cadena de televisió catalana decidís estrenar Eufòria, un concurs musical que busqués l’artista més complet de Catalunya. Convertit en un fenomen de masses que triomfa i a l’espera de l’estrena de la quarta temporada, l’univers Eufòria torna amb una proposta de ball i amb els petits com a protagonistes.
Com serà ‘Eufòria Dance Kids’? Normes, programes i mecànica del concurs
Marta Torné escalfa motors per tornar a posar-se al capdavant d’aquest spin-off, que aterra a TV3 aquest divendres, però com buscaran el grup de ball més eufòric de Catalunya? Es tracta de dotze equips infantils que venen d’escoles, entitats i agrupacions de dansa d’arreu del país amb nens i nenes d’entre 10 i 14 anys. En una aposta de 3Cat per arribar a més generacions, Eufòria Dance Kids vol connectar amb infants d’arreu de Catalunya i fent valdre una disciplina com la dansa.
Com serà el programa? Hi haurà tres gales classificatòries, amb quatre equips per gala. De cada gala en sortiran dos equips classificats. Els sis equips classificats competiran en una semifinal de la qual només en sortiran quatre finalistes. A la gran final es decidirà l’equip guanyador. En total seran cinc gales de 80 minuts que s’emetran divendres a les 22:00 per TV3 i la plataforma 3Cat. A més a més, la remissió es podrà seguir a les 15:40 de dissabte al Super3. Per dur a terme les puntuacions hi haurà una combinació entre els vots del jurat, els tres punts del Dance Var -format per la coach i la coreògrafa- i el vot del públic del plató. La màgia d’Eufòria també recuperarà alguns dels joves que han passat pel seu escenari, amb actuacions d’exconcursants.
El premi final i un jurat ple de cares conegudes
Tot l’esforç tindrà recompensa perquè l’equip guanyador aconseguirà el trofeu oficial d’Eufòria Dance Kids, un viatge per veure un musical a Londres, una masterclass amb una coreògrafa internacional i el privilegi d’actuar en una gala d’Eufòria 4, que s’espera que arribi el pròxim any.
A més a més de Marta Torné, la presentadora estarà acompanyada de dos companys. D’una banda, Aina da Silva, ballarina i exconcursant del programa i en Jan, coreògraf i integrant dels Beta.
I qui són els membres del jurat? La ballarina i coreògrafa Nadine Romero que presenta les postgales d’Eufòria, Lluc Fruitós, un dels creadors de la companyia de dansa Broda Bros i Elena Marín, coreògrafa que ha treballat amb artistes com Rosalía, Shakira o Dua Lipa.
Hi haurà dues coach al programa, d’una banda, Sandra Granada, que és coreògrafa del programa i directora de l’acadèmia Quality Dance Studio, a més a més de treballar amb artistes com Karol G, i Núria López, coach emocional que ajudarà els participants a gestionar les seves emocions.
Els 12 grups de ball que intentaran endur-se el premi
Seran 12 les agrupacions que intentaran guanyar el preuat trofeu del programa. Arriben de diverses parts del territori i defensaran estils i gèneres musicals molt diferents. Però qui són? 9K’s (Sant Celoni), Arrels (Parets del Vallès), Kool Kids (Vilafranca del Penedès), La Troppa (Manresa), Black Bubbles (Santa Coloma de Gramenet), UKA Junior (Castelldefels), D-Majestics (Esparreguera), Studio Candy (Girona), Kanalles (Badalona), Vendrell Squad (El Vendrell), La Casa Kids (Molins de Rei) i Vikings (Torelló). Sigui com sigui, ja està tot preparat per a l’estrena aquest divendres 26 de setembre a TV3 a partir de les 22:00.