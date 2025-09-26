El talento musical Eufòria no tiene límites y ahora estrena un nuevo universo para los más pequeños de la casa. Se trata de Eufòria Dance Kids, un nuevo talent show que llega este 26 de septiembre a TV3. Han pasado tres ediciones desde que en 2022 la cadena de televisión catalana decidiera estrenar Eufòria, un concurso musical que buscaba al artista más completo de Cataluña. Convertido en un fenómeno de masas que triunfa y a la espera del estreno de la cuarta temporada, el universo Eufòria vuelve con una propuesta de baile y con los pequeños como protagonistas.

¿Cómo será ‘Eufòria Dance Kids’? Normas, programas y mecánica del concurso

Marta Torné calienta motores para volver a ponerse al frente de este spin-off, que aterriza en TV3 este viernes, pero ¿cómo buscarán al grupo de baile más eufórico de Cataluña? Se trata de doce equipos infantiles que vienen de escuelas, entidades y agrupaciones de danza de todo el país con niños y niñas de entre 10 y 14 años. En una apuesta de 3Cat por llegar a más generaciones, Eufòria Dance Kids quiere conectar con niños de toda Cataluña y poner en valor una disciplina como la danza.

¿Cómo será el programa? Habrá tres galas clasificatorias, con cuatro equipos por gala. De cada gala saldrán dos equipos clasificados. Los seis equipos clasificados competirán en una semifinal de la cual solo saldrán cuatro finalistas. En la gran final se decidirá el equipo ganador. En total serán cinco galas de 80 minutos que se emitirán los viernes a las 22:00 por TV3 y la plataforma 3Cat. Además, la repetición se podrá seguir a las 15:40 del sábado en el Super3. Para llevar a cabo las puntuaciones habrá una combinación entre los votos del jurado, los tres puntos del Dance Var -formado por la coach y la coreógrafa- y el voto del público del plató. La magia de Eufòria también recuperará a algunos de los jóvenes que han pasado por su escenario, con actuaciones de exconcursantes.

El premio final y un jurado lleno de caras conocidas

Todo el esfuerzo tendrá recompensa porque el equipo ganador conseguirá el trofeo oficial de Eufòria Dance Kids, un viaje para ver un musical en Londres, una masterclass con una coreógrafa internacional y el privilegio de actuar en una gala de Eufòria 4, que se espera llegue el próximo año.

Además de Marta Torné, la presentadora estará acompañada de dos compañeros. Por un lado, Aina da Silva, bailarina y exconcursante del programa y Jan, coreógrafo e integrante de los Beta.

Aina da Silva, Marta Torné y Jan, los presentadores de Eufòria Dance Kids’ | 3Cat

¿Y quiénes son los miembros del jurado? La bailarina y coreógrafa Nadine Romero que presenta los postgalas de Eufòria, Lluc Fruitós, uno de los creadores de la compañía de danza Broda Bros y Elena Marín, coreógrafa que ha trabajado con artistas como Rosalía, Shakira o Dua Lipa.

Nadine Romero, Lluc Fruitós y Elena Marín, jurado de Eufòria Dance Kids’ | 3Cat

Habrá dos coaches en el programa, por un lado, Sandra Granada, que es coreógrafa del programa y directora de la academia Quality Dance Studio, además de trabajar con artistas como Karol G, y Núria López, coach emocional que ayudará a los participantes a gestionar sus emociones.

Los 12 grupos de baile que intentarán llevarse el premio

Serán 12 las agrupaciones que intentarán ganar el preciado trofeo del programa. Llegan de diversas partes del territorio y defenderán estilos y géneros musicales muy diferentes. Pero ¿quiénes son? 9K’s (Sant Celoni), Arrels (Parets del Vallès), Kool Kids (Vilafranca del Penedès), La Troppa (Manresa), Black Bubbles (Santa Coloma de Gramenet), UKA Junior (Castelldefels), D-Majestics (Esparreguera), Studio Candy (Girona), Kanalles (Badalona), Vendrell Squad (El Vendrell), La Casa Kids (Molins de Rei) y Vikings (Torelló). Sea como sea, ya está todo preparado para el estreno este viernes 26 de septiembre en TV3 a partir de las 22:00.