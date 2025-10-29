¿Qué cantarían los presentadores de 3Cat en el casting de ‘Eufòria’?

3Cat se encuentra en plena selección de los futuros concursantes de Eufòria. La cadena está filtrando en la segunda fase de los castings, en los que deben elegir qué candidatos podrían triunfar o dar juego. Será el próximo mes de enero cuando los conoceremos en las primeras galas, un estreno que tiene a los fans entusiasmados. Para ir abriendo boca, la cadena ha publicado un vídeo en Instagram en el que preguntan a algunos de sus presentadores qué canción elegirían si tuvieran que probar suerte en los castings.

Y ha habido elecciones bastante curiosas, la verdad. Juliana Canet cantaría Estaca de Lluís Llach: “Seguro que tomba, tomba, tomba… Es como sexy esta versión así murmurando”. ¿Y Ariadna Oltra? La presentadora de Matins se decantaría por el tema de Oques Grasses y Julieta Com el dia i la nit: “Yo creo que la podría defender bastante bien”. Xavi Coral partiría con ventaja, por su parte, ya que aprovecharía sus conocimientos musicales y confiaría en un clásico como Your song de Elton John porque la domina bastante al piano y podría quedarle “muy bien”.

¿Qué canción elegiría Xavi Coral para el casting de Eufòria? | TV3

¿Qué temas elegirían en Eufòria Tomàs Molina o Anna Garnatxe?

Anna Garnatxe también se ha sumado a la iniciativa y ha entrado al trapo. En su caso, parece que tiene bastante claro qué tema defendería: «Como la superfan de Eufòria es mi hija mayor, Arlet, yo creo que a ella le encantaría que su madre cantara Show the world de Zombies 4«. Ha hecho gracia la respuesta de Tomàs Molina, además, que ha dicho que él «seguro» que haría el Sol solet. De hecho, se ha atrevido a cantar la estrofa más conocida: “Sol solet, ven a verme, ven a verme. Sol solet ven a verme que tengo frío”.

Anna Garnatxe revela cuál sería su elección | 3Cat

¿Y Tomàs Molina se atrevería a interpretar el Sol solet? | 3Cat

Unas elecciones que no sabemos si acabarían de convencer al jurado pero que, al menos, les harían pasar un buen rato porque sería bastante curioso ver a estos presentadores y presentadoras de la casa con un micrófono en la mano y los nervios de un casting.