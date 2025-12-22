Meses complicados para Alèxia de ‘Eufòria’: «Un proceso muy largo»

Alèxia Pascual es una de las concursantes de Eufòria que más ha triunfado tras su paso por el programa. Ella no ganó el concurso de TV3, pero supo aprovecharlo para demostrar su talento como cantante de musicales. Y, desde que la expulsaron, no ha hecho más que trabajar en algunos de los espectáculos más reconocidos. Desde Mar i Cel, a interpretar ahora el personaje de la Cosette en Los Miserables de Madrid. La artista ha hablado del cambio de ciudad y de vida en una entrevista a la cadena SER que ha servido para conocer, un poco más, los problemas que ha atravesado en los últimos meses.

No ha sido fácil dejar atrás la vida en Barcelona, pero la ocasión lo merecía porque era la oportunidad de formar parte de uno de los musicales más famosos del mundo. ¿Cómo consiguió el papel? «Hice muchos castings y fue un proceso muy largo… Todo lo llevaba un equipo de la producción de Inglaterra, que se desplazó hasta aquí. Yo estaba haciendo de Blanca en Mar i Cel, y entre función y función, viajaba a Madrid para hacer pruebas. Y claro, Cosette es un personaje completamente diferente de ella en todos los sentidos. Finalmente, me eligieron y así fue«.

«He pasado un par de meses un poco complicados, te tengo que ser sincera, un poco de transición. Pasas de hacer algo muy intenso como es Mar i Cel, en el que fueron diez meses de intensidad máxima, a desplazarte de ciudad de un día para otro con compañeros nuevos y un material muy precioso y muy valioso que la gente valora mucho», ha reconocido. Ha terminado de digerir una cosa y se ha podido instalar plenamente en la otra, pero dice que ha necesitado un proceso de transición «que a menudo nos desestabiliza un poco«. Ahora está «más tranquila», dice Alèxia, pero ha tenido que prepararse mucho para un papel en el que debe lucir sus dotes de soprano: «He estado haciendo agudos y sobreagudos en bucle durante dos meses».

¿Volverá Alèxia Pascual a Mar i Cel ahora que lo ha comprado El Mago Pop?

Es habitual que se pregunte a los actores de musicales si es mejor actuar en Barcelona o en Madrid. En el caso de Alèxia, reconoce que el público de la capital española tiene «mucha más cultura» de ir al teatro a ver obras más populares. En Barcelona, en cambio, triunfa más un teatro no tan comercial: «Aquí funciona más el teatro Lliure, el Nacional… Creo que el teatro comercial no acaba de alinearse con los intereses de los catalanes«.

En esta entrevista en la radio, también han querido saber qué piensa de la compra que ha hecho el Mago Pop de los derechos de Mar i Cel. La obra, que disfrutó de un éxito increíble con un montón de sold outs, volverá a representarse en un futuro y podría ser que propusieran a Alèxia que se pusiera en la piel de Blanca otra vez. ¿Qué hará si le hacen esta oferta sobre la mesa? «Mar i Cel se ha convertido en un clásico de nuestra historia catalana, es una obra que no se podía perder. Cuando llegue el momento, se tendrá que ver qué edad tendré, qué estaré haciendo, si me querrán o no… ¡Pueden pasar tantas cosas!«, ha dicho en unas declaraciones muy prudentes.

Alèxia Pascual reconoce que no han sido meses fáciles | Instagram

Todos sus fans pueden comprar entradas para verla en esta nueva tesitura, un trabajo en Los Miserables que engrandece, aún más, su papel de cantante de musicales.