Alèxia Pascual parece que haya vivido mil vidas. Con solo 24 años, ha sido una de las concursantes de Eufòria, ha protagonizado Mar i Cel y ahora participa en Los Miserables en sus representaciones en Madrid. No se detiene ni un momento y el traslado de ciudad la ha hecho sentir «muy sola», reconoce en una entrevista que ha sorprendido mucho por su sinceridad extrema. La cantante y actriz se ha abierto en canal en el pódcast Off the rec, donde llega a decir que tiene la sensación de que está «sacrificando» su vida por el trabajo. Analizamos los titulares más impactantes de una de las artistas de moda del momento.

«Estos últimos meses me he sentido muy sola… mucho, mucho, mucho. De hecho, la soledad ha sido el tema», deja caer. Alèxia se ha encontrado consigo misma de frente y eso «asusta». No ayuda vivir lejos de su ciudad y su gente, claro: «Echo de menos mi casa, echo de menos a mis amigos, mi red… pero también estoy cumpliendo un sueño, ¿sabes? Pero no acabo de estar del todo feliz porque me falta otra parte«.

La mayoría de sus amigos son del sector, dice, pero los que no lo son… «caen«: «Muchos amigos se han quedado por el camino porque me dicen que nunca voy a verlos y lo sé, pero es que no puedo. Y esto pasa también con las relaciones de pareja. Encontrar a alguien con quien puedas compatibilizar tu vida es muy difícil. He estado con gente, pero quiero decir que es muy complicado porque tengo unos horarios diferentes y voy al revés del mundo», lamenta.

Las reflexiones más profundas de Alèxia Pascual

En esta entrevista, Alèxia de Eufòria ha reconocido que se ha dado cuenta de que no ha estado disfrutando al 100% de todo lo que ha logrado: «Me ha pasado por delante y ya está… y estoy haciendo grandes cosas que sé que no volverán. Me emociono porque sé que lo que he vivido en este escenario del Teatro Victòria no volverá a pasar nunca más y quizás, en ese momento, no lo disfruté». «Ahora lo veo y pienso que tengo que valorar todo lo que estoy haciendo, que no puedo tener el piloto automático«, se ha dicho a sí misma.

La cantante y actriz reconoce que no es fácil este trabajo | Youtube

Un ataque de sinceridad que habrá gustado a sus seguidores, ya que no es fácil sacar a la luz pensamientos o miedos tan íntimos como estos.