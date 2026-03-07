TV3 ha mantenido el liderazgo de la noche de los viernes gracias a la gala de relevo deEufòria, que les ha ayudado a ampliar la diferencia con el principal competidor que es El Desafío de Antena 3. Esta semana, la cadena pública ha obtenido un buen 14,4% que les permite ser la opción más vista con claridad, mientras que los otros se quedan con el 11,3%. Y todo, gracias a una emisión especial en la que han expulsado al eterno salvado y donde han recuperado a una exconcursante muy querida. Los siete concursantes expulsados que se jugaban este regreso han sido los encargados de inaugurar la gala con un tema grupal. No han cantado de manera individual, pero eso no ha cambiado que se escogiera a Aida como muchos sospechábamos. Analizamos todo lo que ha dado de sí el programa.

¿Una de las anécdotas, por ejemplo? Que los dos presentadores estuvieran muy resfriados o que se haya sabido que se han obtenido más de medio millón de votos para seleccionar cuál de los expulsados debía volver a concursar en el programa. Los resultados han sido muy predecibles, por eso, ya que parecía bastante claro quién podía tenerlo bien para ser la favorita -lo que se ha cumplido-, quién podría ser el expulsado -que también ha acabado sucediendo- y qué expulsada volvería. El titular? Que si eligen para ellos temas de su estilo, el resultado es infinitamente mejor. ¿Por qué insistir tanto en sacarlos de su zona de confort? La búsqueda insistente de un artista 360º resulta innecesaria y, prueba de ello, que los teleespectadores disfruten mucho más si los vemos cantar lo que tienen que cantar.

¿Qué concursantes han ocupado el trono de favorito?

El primer concursante afortunado ha sido Oliver, que llegaba a la gala contentísimo porque le habían permitido cantar un tema de su artista favorito. Escucharle darlo todo de la mano de Luis Miguel ha sido un placer y ha acabado haciendo llorar a Queralt desde el jurado. Ha puesto «la piel de gallina» y, como no podía ser de otra manera, el jurado lo ha seleccionado como favorito. Lo ha hecho increíble, pero ha tenido el problema de que, justo después, actuó una Monique poderosa que arrasó con todo y que le arrebató el trono.

Y eso que Monique lo tenía difícil, ya que le habían puesto el reto de interpretar un tema con mucha letra y una dicción muy complicada. La dificultad era altísima, pero se superó y realizó una actuación de ganadora, con un espectacular poderío y una potencia de voz brutal. La mejor actuación de las siete galas, con muchísima diferencia: «Lo que has hecho hoy es muy difícil, muy acertada con el tono. Muchas felicidades, ha sido brutal», «Yo me retiro, yo lo dejo. Lo único que me sale es decir gracias» o «Esto tuyo es compromiso con la música, hemos visto una actuación espectacular» son algunos de los comentarios que le han hecho los profesionales del jurado. Y, evidentemente, la han hecho favorita porque no podía ser de otra manera. El tema le encajaba y ella es buenísima, así que dejen de seleccionar para ella canciones que no la dejan brillar.

Monique ha sido la preferida de la noche | TV3

Sorpresas en la elección de concursantes para la zona de peligro

En la otra cara de la moneda, nos encontramos con cuatro concursantes que han acabado en la zona de peligro. Tura ha salido de la zona de confort con una versión más rockera que no hacía mucho para ella. Y, claro, no se la ha visto integrada con la canción y no ha transmitido el mensaje del tema, ella que ha hecho temas tan bonitos… este estilo le ha quedado demasiado lejos y la han enviado a la zona de peligro merecidamente.

Daniela tenía que cambiar de estilo, otra vez, pero ha acabado mostrando la versión dulce de siempre. «Tú tienes un instrumento virtuoso, pero la interpretación ha estado corta de energía y has desafinado», le han recriminado. Y directa a las nominaciones por primera vez en todo su paso por el concurso.

Gerard se ha vestido de marinerito para cantar un clásico de los años 80, lo que ha hecho desde un punto irónico. El problema, que haya tenido muchas dificultades con la afinación. No le han perdonado y ha acabado jugándose la expulsión, como tantas otras veces.

¿Y Clara? Ella ha transmitido mucho en una propuesta muy buena que ha interpretado con mucha elegancia, lo que ha hecho que obtuviera tres sí del jurado. Por culpa de las segundas voces, sin embargo, ha acabado en la zona de peligro. Su cara lo decía todo: «No me lo esperaba, te seré sincera, supongo que su percepción ha sido diferente a la mía», ha lanzado visiblemente enfadada.

Los coaches han salvado a Clara por su interpretación y a Daniela, a quien han querido premiar por tener la voz «más eficiente». Gerard y Tura se han jugado la expulsión y, en las votaciones, los teleespectadores han decidido con el 69% que sorprendentemente se salvase Tura. Ella no se lo esperaba y abrió la boca en señal de sorpresa porque consiguió expulsar al eterno salvado que tantas veces lo había evitado.

Daniela ha ido a la zona de peligro por primera vez | TV3

Tura creía que sería ella la expulsada | TV3

¿Cómo han sido las otras actuaciones de la noche?

En cuanto a las otras actuaciones, cabe destacar la que ha hecho Lluís Oliveras. Él ha pasado de jugarse la expulsión en las dos últimas galas, a quedarse sin camiseta en una actuación increíble donde ha movido el trasero y ha enamorado con un I’m sexy and I know it. Desde el jurado han aplaudido su actitud y que haya controlado la respiración: “Ole, me ha entusiasmado la propuesta desacomplejada y atrevida”. Ahora bien, Alfred rompió el ambiente de fiesta cuando criticó la propuesta creativa de la actuación: “Esto no lo elijo yo”, lanzó el concursante con rabieta.

Arian, que había sido favorito injustamente la semana pasada, ha interpretado un tema de George Michael que ha llevado al terreno de la seducción y lo han aplaudido desde el jurado con tres sí. También Aina Machuca, muy elegante e íntima, ha recibido un buen feedback gracias a Noia de porcellana de Pau Riba: «Impecable y has cantado maravillosamente”, le han dicho del jurado.

La actuación de Lluís ha hecho subir la temperatura en plató | TV3

La semana que viene llegará la gala de los teleespectadores, donde la audiencia decide quién es el favorito, quién va a la zona de peligro y quién se va del programa. La mecánica vuelve a cambiar, por tanto, con lo que esperan volver a ganar la medalla de oro del ranking de programas más vistos del viernes.