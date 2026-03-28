Eufória continúa en caída libre de audiencia y, ahora, por culpa de TVE. Este viernes, el concurso de TV3 ha obtenido un 10% de share muy bajo que queda muy lejos de lo que habían llegado a conseguir con otras ediciones. Y lo peor de todo es que les han robado el liderazgo los telespectadores más españoles, que se han conectado en masa para ver el partido de La Roja -¡con un 23%!- y una película de Indiana Jones que hace el 15,1% y que, por tanto, alcanza cinco puntos más que la tele catalana.

¿Toda la culpa la tiene el casting que han escogido? Es probable, teniendo en cuenta que estamos a un paso de la primera semifinal y no hay ningún concursante que haga actuaciones espectaculares. En esta última gala, la mecánica ha cambiado por enésima vez y han sorprendido al anunciar que no habría expulsión. El programa aprovechará la pausa de Semana Santa y los fans tendrán, pues, quince días para decidir quién quieren que se vaya. Qué manera de alargar el sufrimiento de las dos nominadas, que se mantienen en el concurso para ser expulsadas al inicio de la siguiente gala -en la cual ni siquiera cantarán-.

La primera actuación de la noche ha sido la mejor y así lo han valorado los miembros del jurado, que han elegido a Oliver como favorito. Las últimas cuatro chicas en actuar, en cambio, han terminado siendo las cuatro que han ocupado la zona de peligro. Analizamos esta gala tan singular, y bastante floja, donde han sido los concursantes quienes han decidido quién se merecía salvarse de la nominación.

La expulsión se decidirá dentro de quince días | TV3

La expulsión se decidirá dentro de quince días

Como decíamos, los telespectadores podrán votar quién quieren que se vaya del concurso a lo largo de las próximas dos semanas. En la cuerda floja, sorprendentemente está Daniela después de una actuación bastante buena y una Aida más que acostumbrada a ser criticada por el jurado. En el caso de la primera, ha superado el reto de ponerse en la piel de Rosalía con Divinize porque ha hecho una interpretación «sensible, angelical y bonita«. ¿Cómo ha terminado en esta situación, entonces? Por culpa de las segundas voces que ha hecho.

¿Y Aida? La repescada de esta edición se merecía estar en la zona de peligro, ya que ha desafinado y su actuación como solista no ha sido acertada. Desde el jurado, de hecho, han lamentado que no hubiera explotado una canción que le daba todos los elementos para explotar: «Se ha quedado pequeña y las notas al final de la frase te sonaban estridentes, lo que ha molestado«, ha lamentado Alfred García.

🍎 Daniela interpreta “Divinize”, de Rosalía, con una propuesta más íntima, centrada en la interpretación y en todo lo que pasa por dentro. Un cambio de registro que la lleva a un terreno diferente.



¿Qué os ha parecido su interpretación?#Eufòria3Cat



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🛤️ Aida interpreta “Camins”, de Sopa de Cabra, en la versión de Suu y Mon Dj, una canción sobre decidir, dejar atrás y seguir aunque no todo sea claro.



¿Qué os ha parecido esta propuesta? #Eufòria3Cat



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Daniela no se lo esperaba, pero puede ser expulsada la semana próxima | TV3

Aida se juega la expulsión en Eufória | TV3

Oliver, el preferido de la noche desde el principio de la gala

Oliver ha disfrutado de la gala desde el trono de preferido, al que ha podido sentarse prácticamente desde el inicio del programa. Él fue el primero en subir al escenario y el jurado ha disfrutado mucho con él, lo que hizo que lo premiaran con esta ventaja. No esperaba mantenerse, pero así lo ha hecho porque ninguna de las compañeras lo hizo mejor que él con el Livin’ la vida loca.

«Es un placer verte, tienes una energía que llena el escenario. Qué actuación tan increíble«, le han aplaudido desde el jurado. Han visto en él «cosas» que nunca habían visto y ha tenido recompensa… y, de hecho, deberá agradecer mucho haber tomado esta decisión porque desde el VAR musical han asegurado que lo querían nominar por culpa de las segundas voces que había hecho y no han podido gracias a haber sido preferido. De lo que se ha salvado.

🔥 Oliver se lanza con “Livin’ la vida loca”, de Ricky Martin, y convierte el escenario en una fiesta llena de ritmo, seducción y energía.



Uno de esos temas que no te dejan quedar quieto ni un segundo.#Eufòria3Cat



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Oliver ha sido el mejor de la noche | TV3

Los concursantes salvan una compañera de la zona de peligro

En cuanto al resto de actuaciones, podemos destacar que Monique haya emocionado a Marta Torné y también a una Queralt que ha estado llorando mientras la valoraba: «Todos los escenarios se te quedan pequeños, eres una gran artista«. Tura también ha convencido mucho, ya que ha bordado el tema de Christina Aguilera a pesar de haber estado prácticamente toda la semana sin voz. Ha dicho que había cantado con el 30% de su capacidad vocal, pero nadie se lo ha creído: «Ha sido increíble, intensidad y enorme. Hemos visto tu virtuosismo y una técnica muy elegante«.

Y de ellas dos, a las otras nominadas de la noche. Clara, que venía de ser preferida, ha tenido una sorpresa en el escenario cuando Miki Núñez se ha sumado a una parte de su actuación de Superestrella de Aitana. El tono más grave que han escogido para ella no le ha favorecido en absoluto, se ha ido de tempo y ha hecho una interpretación demasiado teatralizada. Por todo esto, ha terminado en la zona de peligro. Afortunadamente para ella, los coaches han querido salvarla. Aina Machuca, por su parte, ha ofrecido todo un espectáculo con una coreografía sumamente espectacular. El VAR musical la ha terminado nominando por las segundas voces, pero los compañeros han aprovechado la oportunidad de salvar a algún compañero y la han elegido a ella.

Aina Machuca ha bailado muy bien, pero ha terminado nominada | TV3

La semana próxima no habrá gala de Eufória, así que habrá que esperar hasta después de Semana Santa para conocer quién es la expulsada y qué se inventan para la primera semifinal de esta edición.