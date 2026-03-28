Eufòria continua en caiguda lliure d’audiència i, ara, per culpa de TVE. Aquest divendres, el concurs de TV3 ha obtingut un 10% de share molt baix que queda molt lluny del que havien arribat a aconseguir amb altres edicions. I el pitjor de tot plegat és que els han robat el lideratge els teleespectadors més espanyols, que han connectat amb massa per veure el partit de La Roja -amb un 23%!- i una pel·lícula d’Indiana Jones que fa el 15,1% i que, per tant, assoleix cinc punts més que la tele catalana.
Tota la culpa la té el càsting que han escollit? És probable, tenint en compte que estem a un pas de la primera semifinal i no hi ha cap concursant que faci actuacions espectaculars. En aquesta última gala, la mecànica ha canviat per enèsima vegada i han sorprès quan han anunciat que no hi hauria expulsió. El programa aprofitarà l’aturada de Setmana Santa i els fans tindran, doncs, quinze dies per decidir qui volen que marxi. Quina manera d’allargar el patiment de les dues nominades, que es mantenen al concurs per ser expulsades a l’inici de la següent gala -en la qual ni tan sols cantaran-.
La primera actuació de la nit ha estat la millor i així ho han valorat els membres del jurat, que han escollit l’Oliver com a preferit. Les últimes quatre noies a actuar, en canvi, han acabat sent les quatre que han ocupat la zona de perill. Analitzem aquesta gala tan singular, i bastant fluixeta, on han estat els concursants qui han decidit qui es mereixia salvar-se de la nominació.
L’expulsió es decidirà d’aquí a quinze dies
Com dèiem, els teleespectadors podran votar qui volen que marxi del concurs al llarg de les pròximes dues setmanes. A la corda fluixa, sorprenentment hi ha la Daniela després d’una actuació prou bona i una Aida més que acostumada a ser criticada pel jurat. En el cas de la primera, ha superat el repte de posar-se en la pell de Rosalía amb Divinize perquè ha fet una interpretació “sensible, angelical i bonica“. Com ha acabat en aquesta situació, llavors? Per culpa de les segones veus que ha fet.
I l’Aida? La repescada d’aquesta edició es mereixia estar a la zona de perill, ja que ha desafinat i la seva actuació com a solista no ha estat encertada. Des del jurat, de fet, han lamentat que no hagués explotat una cançó que li donava tots els elements per explotar: “S’ha quedat petita i les notes al final de la frase et sonaven estridents, cosa que ha molestat“, ha lamentat l’Alfred García.
🍎 La Daniela interpreta "Divinize", de Rosalía, amb una proposta més íntima, centrada en la interpretació i en tot el que passa per dins. Un canvi de registre que la porta a un terreny diferent.
Què us ha semblat la seva interpretació?#Eufòria3Cat
▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/CwTvuzcJwC
🛤️ L'Aida interpreta "Camins", de Sopa de Cabra, en la versió de Suu i Mon Dj, una cançó sobre decidir, deixar enrere i seguir encara que no tot sigui clar.
Què us ha semblat aquesta proposta? #Eufòria3Cat
▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/Ic2GOTFUZw
L’Oliver, el preferit de la nit des del principi de la gala
L’Oliver ha gaudit de la gala des del tron de preferit, al que ha pogut seure pràcticament des de l’inici del programa. Ell era el primer a pujar a l’escenari i el jurat ha gaudit molt amb ell, cosa que ha fet que el premiessin amb aquest avantatge. No s’esperava mantenir-s’hi, però així ho ha fet perquè cap de les companyes no ho ha fet millor que ell amb el Livin’ la vida loca.
“És un goig veure’t, tens una energia que omple l’escenari. Quina actuació tan increïble“, l’han aplaudit des del jurat. Han vist en ell “coses” que mai no havien vist i ha tingut recompensa… i, de fet, els haurà d’agrair molt haver pres aquesta decisió perquè des del VAR musical han assegurat que el volien nominar per culpa de les segones veus que havia fet i no han pogut gràcies a haver estat preferit. Del que s’ha salvat.
🔥 L'Oliver es llança amb "Livin' la vida loca", de Ricky Martin, i converteix l'escenari en una festa plena de ritme, seducció i energia.
Un d’aquells temes que no et deixen quedar quiet ni un segon.#Eufòria3Cat
▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/aqkqKfQlG6
Els concursants salven una companya de la zona de perill
Pel que fa a la resta d’actuacions, podem destacar que la Monique hagi fet emocionar la Marta Torné i també una Queralt que ha estat plorant mentre la valorava: “Tots els escenaris se’t queden petits, ets una gran artista“. La Tura també ha convençut molt, ja que ha bordat el tema de la Christina Aguilera malgrat haver estat pràcticament tota la setmana sense veu. Ha dit que havia cantat amb el 30% de la seva capacitat vocal, però ningú no s’ho ha cregut: “Ha estat increïble, intensitat i enorme. Hem vist el teu virtuosisme i una tècnica molt elegant“.
I d’elles dues, a les altres nominades de la nit. La Clara, que venia de ser preferida, ha tingut una sorpresa a l’escenari quan el Miki Núñez s’ha sumat a una part de la seva actuació de Superestrella de l’Aitana. El to més greu que han escollit per a ella no l’ha afavorit gens, s’ha anat de tempo i ha fet una interpretació massa teatralitzada. Per tot això, ha acabat a la zona de perill. Afortunadament per a ella, els coaches han volgut salvar-la. L’Aina Machuca, per la seva banda, ha ofert tot un espectacle amb una coreografia summament espectacular. El VAR musical l’ha acabat nominant per les segones veus, però els companys han aprofitat l’oportunitat de salvar algun company i l’han triat a ella.
La setmana vinent no hi haurà gala d’Eufòria, així que caldrà esperar a després de Setmana Santa per conèixer quina és l’expulsada i què s’inventen per a la primera semifinal d’aquesta edició.