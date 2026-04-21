Ara que s’apropa la final d’Eufòria, els finalistes estan coneixent els anteriors guanyadors per saber com van afrontar la victòria i què els depara quan acabi aquesta experiència televisiva tan intensa. L’Aina Machuca, la Monique o la Tura agafaran el relleu i aixecaran el prestigiós guardó del concurs musical de TV3. Les tres han estat d’allò més atentes en la conversa amb Mariona Escoda, que va viure uns primers mesos postprograma molt intensos… potser massa. Quan va acabar la seva edició, el programa va organitzar un concert multitudinari al Palau Sant Jordi. Tan bon punt van acabar aquella actuació, des de la discogràfica van començar a pressionar la guanyadora tal com explica ara.
“Em va dir que havien publicat la data d’estrena del disc per a l’abril i érem al juliol, eren només sis mesos. Jo començava quart de carrera al setembre i era el primer any d’El Petit Príncep i em van coincidir les tres coses…“, recorda. No va ser gens fàcil, ja que no tenia temps de tot i, encara menys, de ser prou creativa per pensar en una cosa tan grossa com el seu primer disc.
“Per què no ho estàs traient? Perquè estic bloquejada“, recorda haver confessat en aquell moment. “L’estrès, l’angoixa… anàvem amb tal pilot automàtic que no en tinc records, gairebé, era una màquina“, afegeix en una intervenció que treu a la llum la situació que va haver de travessar.
Mariona Escoda explica què ha après del pitjor moment de la seva carrera
Després d’aquesta època de tant estrès, va treure’n un aprenentatge clau que ha aplicat a la resta de la seva carrera. Aquell havia de ser el moment més dolç de la seva vida, ja que el triomf en el concurs li permetia complir el somni de publicar el seu primer disc. Ella no volia fer-lo a correcuita, però no va poder gaudir del procés. Allà va prometre’s a si mateixa que no tornaria a passar-li el mateix i, curiosament, el seu cos va arribar a la mateixa conclusió: “Després d’allò, vaig trigar gairebé dos anys a treure una altra cançó perquè quan em posava a escriure alguna cosa no sortia res de res“.
Escriure i fer música requereix tenir temps per dedicar-s’hi, però també és clau compaginar la feina amb el temps lliure: “Necessites tenir temps per viure coses i per gaudir del moment, també”. Mariona fa autocrítica i arriba a la conclusió que també l’hauria ajudat “rebaixar una mica més el nivell d’exigència” i “aprendre a desconnectar”: “Si estàs realment tot el dia a tres bandes, els moments que tinguis tu sola a casa, cal que realment desconnectis. Crec que és una de les claus en aquest estrès del multitasking, perquè aquesta feina és multitasking tota l’estona… ets un pop“, els ha avisat prèviament.
Una cantant que està podent viure de la seva passió gràcies al concurs de TV3, que ara donarà l’oportunitat a una de les tres noies que han arribat a la que serà la gran final femenina d’Eufòria d’aquest divendres.