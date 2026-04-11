Eufòria ha escollit la primera finalista d’aquesta edició en una semifinal amb un munt de moments a comentar. Els teleespectadors s’han quedat a quadres quan han connectat amb TV3 i han vist el duet Svetlana donar el tret de sortida amb una actuació esperpèntica. I d’aquest convidat, a dues expulsions, duets i votacions claus des de casa. Analitzem tot el que ha donat de si una emissió que no ha aconseguit ser líder d’audiència, encara que hagin millorat tres punts de share respecte a l’última gala. El programa més vist de la nit ha estat l’estrena de Tu cara me suena, que amb un 19,9% ha arruïna la festa dels eufòrics que queden molt lluny amb el seu 13,3%.
Després de l’aturada de Setmana Santa, en un principi semblava que tothom estava una mica despistat. Per exemple, Miki Núñez s’ha equivocat a l’hora de dir els noms de les nominades i l’han hagut de corregir en directe. Més enllà de l’anècdota, podem destacar que hagi estat l’Aida la primera concursant a abandonar el concurs. La repescada d’aquesta edició queda a les portes de la semifinal en un duel contra la Daniela, que tampoc no duraria gaire en aquesta segona oportunitat perquè l’han fet fora en la segona expulsió de la nit. Des de casa, feia la sensació que ja havia donat tot el que havia de donar en el programa.
En aquesta ocasió, la tria de cançons per a uns i altres ha tornat a demostrar com n’és de clau. La Monique ha estat afavorida amb un tema que li esqueia moltíssim i, evidentment, ha estat de les més votades. A la Daniela li han donat una cançó d’El Catarres que no li permetia destacar i, oh sorpresa, ha acabat sent l’expulsada. A la plataforma X moltíssima gent s’ha queixat sobre aquest tema i han arribat a acusar la direcció de “favoritisme”. A més a més, que la tria de cançons per a la primera semifinal no ha estat la més encertada. Sigui com sigui, recordem, Aida i Daniela expulsades a les portes de la segona semifinal.
Aina Machuca, directa a la final gràcies als vots de l’audiència
Des del principi de l’edició, que se sospitava que l’Aina Machuca podia quedar entre les millors del concurs i així ha estat. Les votacions de casa l’han seleccionat com la millor de la nit de manera merescuda i això ha tingut premi, passar directament a la final d’aquí a dues setmanes. La seva interpretació de Voilà ha estat majestuosa, amb una potència de veu que demostra que canta meravellosament bé a més a més de ser la millor ballarina d’aquesta edició. El duet amb la Tura no ha destacat gaire, però la cançó solista ha estat tan bona que ni tan sols l’ha acabat perjudicant.
💫 Cor a flor de pell! L'Aina afronta "Voilà", un himne a la nuesa emocional, convertint la vulnerabilitat en força i l'escenari en pura veritat.
La Monique, la segona més votada de la semifinal
Com dèiem, la direcció li ha posat el triomf en safata de plata a la Monique en escollir per a ella un tema tan potent com Rehab d’Amy Winehouse. La de Nou Barris és la millor de l’edició amb molta diferència i això va veure’s des de la primera gala. L’audiència l’ha votat en massa i ha estat la segona més votada de la nit, així que ha passat a la segona semifinal directament. “És la reina d’Eufòria” i “No cal fer més gales, la Monique ja pot guanyar el concurs directament” han estat només dos dels dos missatges que s’han escrit a la plataforma X.
També ha agradat molt la interpretació que ha fet amb l’Oliver de Die with a smile, un duet summament tendre que ha enamorat el jurat i també els teleespectadors. Les decisions que han pres sobre el to han afavorit la seva unió musical: “Ha quedat preciós“.
🔥 Essència salvatge i rebel·lia! La Monique es deixa portar per "Rehab", d'Amy Winehouse, i transforma l'escenari amb força i actitud desafiant.
✨ L'Oliver i la Monique ens fan tocar el cel amb "Die with a smile", una balada plena de sentiment on les seves veus es fonen en un somriure etern.
Les altres actuacions de la nit no convencen tant
A la zona de perill han quedat la resta de concursants. Els coaches i el VAR musical han salvat la Clara després que no ho hagi fet tan bé com en altres ocasions. Tenia un repte molt gran, per això, amb una cançó complicada a nivell respiratori que ha salvat prou bé. En el duet amb la Daniela hi ha hagut complicitat i emoció, el que li han premiat amb la salvació. I des del jurat, han decidit de manera unànime que havia de ser l’Oliver qui passés a la segona semifinal. Ha estat la decisió justa, ja que ha arriscat amb el tema de Bad Bunny que ha portat al seu terreny: “Li has donat una volta i l’has fet més melòdica i més maca”.
🌊 Un viatge màgic a la vora del mar! La Tura ens embolica amb "Si véns" transformant l'escenari en un món de llibertat, màgia i somnis que es fan realitat.
💖 Amor sense frens! La Daniela crida l'amor amb "Fins que arribi l'alba", un himne pop-folk que fa bategar el cor i ens recorda viure cada moment amb intensitat.
Per tant, ha estat la Tura qui s’ha jugat l’expulsió amb la Daniela en la segona votació de la nit. Ella havia fet una actuació bona amb una posada en escena molt maca, així que des de casa s’ha volgut destacar que hagi creat una atmosfera preciosa enfront de la cançó sense més de la Daniela. El percentatge ha estat més que clar, ja que el 73% dels vots han volgut que fos la Tura qui continués en el concurs. La setmana vinent, la segona semifinal que decidirà qui es mereix arribar a la gran final d’Eufòria.