Eufòria ha elegido a la primera finalista de esta edición en una semifinal con muchos momentos para comentar. Los telespectadores se quedaron de piedra cuando conectaron con TV3 y vieron al dúo Svetlana dar el pistoletazo de salida con una actuación esperpéntica. Y de este invitado, a dos expulsiones, duetos y votaciones clave desde casa. Analizamos todo lo que ha dado de sí una emisión que no ha logrado ser líder de audiencia, aunque hayan mejorado tres puntos de share respecto a la última gala. El programa más visto de la noche ha sido el estreno de Tu cara me suena, que con un 19,9% ha arruinado la fiesta de los eufóricos que quedan muy lejos con su 13,3%.

Después del parón de Semana Santa, en un principio parecía que todos estaban un poco despistados. Por ejemplo, Miki Núñez se equivocó al decir los nombres de las nominadas y tuvieron que corregirlo en directo. Más allá de la anécdota, podemos destacar que haya sido Aida la primera concursante en abandonar el concurso. La repescada de esta edición se queda a las puertas de la semifinal en un duelo contra Daniela, que tampoco duraría mucho en esta segunda oportunidad porque la echaron en la segunda expulsión de la noche. Desde casa, daba la sensación de que ya había dado todo lo que tenía que dar en el programa.

Aida, la primera eliminada de la noche | TV3

En esta ocasión, la elección de canciones para unos y otros ha vuelto a demostrar lo crucial que es. Monique fue favorecida con un tema que le venía como anillo al dedo y, evidentemente, fue de las más votadas. A Daniela le dieron una canción de El Catarres que no le permitía destacar y, oh sorpresa, terminó siendo la expulsada. En la plataforma X, muchísima gente se quejó sobre este tema y llegaron a acusar a la dirección de «favoritismo». Además, la elección de canciones para la primera semifinal no fue la más acertada. Sea como sea, recordemos, Aida y Daniela expulsadas a las puertas de la segunda semifinal.

Las votaciones han sido claras y Daniela ha acabado siendo expulsada | TV3

Aina Machuca, directa a la final gracias a los votos de la audiencia

Desde el principio de la edición, se sospechaba que Aina Machuca podría quedar entre las mejores del concurso y así ha sido. Las votaciones desde casa la han seleccionado como la mejor de la noche de manera merecida y eso ha tenido premio, pasar directamente a la final en dos semanas. Su interpretación de Voilà ha sido majestuosa, con una potencia de voz que demuestra que canta maravillosamente bien además de ser la mejor bailarina de esta edición. El dúo con Tura no ha destacado mucho, pero la canción solista ha sido tan buena que ni siquiera le ha perjudicado.

💫 Cor a flor de pell! L’Aina afronta “Voilà”, un himne a la nuesa emocional, convertint la vulnerabilitat en força i l’escenari en pura veritat.



Heu connectat amb la seva emoció? 🎤✨#Eufòria3Cat



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Aina Machuca pasa directamente a la final gracias a los votos de la audiencia | TV3

Monique, la segunda más votada de la semifinal

Como decíamos, la dirección le ha puesto el triunfo en bandeja de plata a Monique al elegir para ella un tema tan potente como Rehab de Amy Winehouse. La de Nou Barris es la mejor de la edición con mucha diferencia y eso se vio desde la primera gala. La audiencia la ha votado en masa y ha sido la segunda más votada de la noche, así que ha pasado a la segunda semifinal directamente. «Es la reina de Eufòria» y «No hace falta hacer más galas, Monique ya puede ganar el concurso directamente» han sido solo dos de los mensajes que se han escrito en la plataforma X.

También ha gustado mucho la interpretación que hizo con Oliver de Die with a smile, un dúo sumamente tierno que ha enamorado al jurado y también a los telespectadores. Las decisiones que tomaron sobre el tono favorecieron su unión musical: «Ha quedado precioso«.

🔥 Essència salvatge i rebel·lia! La Monique es deixa portar per “Rehab”, d’Amy Winehouse, i transforma l’escenari amb força i actitud desafiant.



Què us ha semblat la seva energia a l’escenari? 🎤✨#Eufòria3Cat



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✨ L’Oliver i la Monique ens fan tocar el cel amb “Die with a smile”, una balada plena de sentiment on les seves veus es fonen en un somriure etern.



Encara seguiu somrient després d’aquesta actuació? 🎤✨#Eufòria3Cat



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Monique ha sido la segunda más votada de la noche gracias al dúo con Oliver | TV3

Las otras actuaciones de la noche no convencen tanto

En la zona de peligro han quedado el resto de concursantes. Los coaches y el VAR musical han salvado a Clara después de que no lo haya hecho tan bien como en otras ocasiones. Tenía un reto muy grande, por eso, con una canción complicada a nivel respiratorio que ha salvado bastante bien. En el dúo con Daniela ha habido complicidad y emoción, lo que le han premiado con la salvación. Y desde el jurado, han decidido de manera unánime que debía ser Oliver quien pasara a la segunda semifinal. Ha sido la decisión justa, ya que ha arriesgado con el tema de Bad Bunny que ha llevado a su terreno: «Le has dado una vuelta y lo has hecho más melódico y más bonito».

🌊 Un viatge màgic a la vora del mar! La Tura ens embolica amb “Si véns” transformant l’escenari en un món de llibertat, màgia i somnis que es fan realitat.



Us atreviu a submergir-vos en aquesta màgia? 🎤✨#Eufòria3Cat



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💖 Amor sense frens! La Daniela crida l’amor amb “Fins que arribi l’alba”, un himne pop-folk que fa bategar el cor i ens recorda viure cada moment amb intensitat.



✨Heu sentit mai l’amor amb tanta intensitat? 🎤✨#Eufòria3Cat



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Por lo tanto, fue Tura quien se jugó la expulsión con Daniela en la segunda votación de la noche. Ella había hecho una buena actuación con una puesta en escena muy bonita, así que desde casa se quiso destacar que había creado una atmósfera preciosa frente a la canción sin más de Daniela. El porcentaje fue más que claro, ya que el 73% de los votos quiso que fuera Tura quien continuara en el concurso. La semana que viene, la segunda semifinal que decidirá quién se merece llegar a la gran final de Eufòria.