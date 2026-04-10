TV3 emitirá, esta noche, la primera semifinal de Eufòria y parece que será una gala muy potente. En primer lugar, porque habrá una doble eliminación. ¿Y otro atractivo? Que, por primera vez, escucharemos a los aspirantes cantar en duetos. Después del parón de Semana Santa, el concurso musical de los viernes regresa con un elemento por resolver. El último programa terminó con una sorpresa envenenada para las dos nominadas, cuando les dijeron que se sabría quién era la expulsada después de estos días de descanso. Un regalo envenenado en toda regla, ya que han tenido que preparar dos canciones que quizás no lleguen a cantar.

La mecánica será la siguiente. Lo primero que harán será comunicar cuál de las concursantes continúa en el programa, Daniela o Aida. Aquella que haya obtenido más votos no lo tendrá todo ganado, ya que deberá interpretar su canción semanal y podrán volver a ponerla en la zona de peligro en caso de que no lo haga bien. ¿Y qué tema escucharemos a quien haya ganado el duelo? Fins que arribi l’alba de Els Catarres como solista y, For good de Cynthia Erivo y Ariana Grande en el dueto con Clara.

Los aspirantes han tenido que preparar dos canciones, pero tienen la buena noticia -sobre todo Monique, que las ha sufrido- de que no tendrán que hacer segundas voces. En esta ocasión, los exconcursantes de esta edición volverán a pisar el plató para encargarse de esos coros.

¿Qué canciones escucharemos en la primera semifinal de Eufòria?

Más allá de las elecciones que han hecho para las nominadas, ¿qué canciones escucharemos en esta gala? En cuanto a las actuaciones en solitario, podemos destacar lo que promete ser uno de los grandes momentos de la noche cuando Monique cante Rehab de Amy Winehouse. Tura, por su parte, hará suya Si vens de Ja t’ho diré. Y Oliver, que viene de ser favorito, tendrá el reto de salir de su zona de confort con Baile inolvidable de Bad Bunny.

Clara estuvo en la zona de peligro y, ahora, intentará salvarse con Rhythm of the night de Valeria Andrews en Moulin Rouge. Aina Machuca, que se salvó de la nominación gracias a sus compañeros, subirá al escenario con el encargo de poner voz a Voilà de Barbara Pravi.

Daniela y Aida han estado quince días sin saber cuál de las dos será la expulsada | 3Cat

¿Y los duetos? Tenemos el de Clara con la nominada salvada y otro muy potente, cuando Aina Machuca y Tura se pongan en la piel de dos divas como Beyoncé y Shakira para cantar Beautiful liar. El tercer dúo de la noche, el que unirá las voces de Oliver y Monique para defender una romántica Die with a smile de Bruno Mars y Lady Gaga.