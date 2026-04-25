Eufòria ya tiene ganadora de la cuarta edición. Los televidentes han decidido, con el 63% de los votos, que era Aina Machuca quien merecía llevarse el premio y entrar a formar parte de la historia del concurso musical de TV3. Esta fue una final igualada y justa, seguramente la mejor de todos los años, con las tres concursantes factibles de ser una triunfadora justa. Sí que es cierto que las apuestas se debatían más entre Aina y Monique, quien ha acabado en segundo lugar. ¿Un factor que ha sido clave? La elección de las canciones, ya que Aina supo escoger mejor y eso la ayudó a convencer a los indecisos.

Analizamos todo lo que ha dado de sí una final de actuaciones espectaculares que no ha conseguido ser líder de audiencia, ya que quedó cuatro puntos por debajo de Tu cara me suena (14,3% de la cadena catalana vs 18,6% de Antena 3). Ni siquiera la curiosidad por saber quién se llevaba la estatuilla ha sido suficiente para convencer a los televidentes… que, eso sí, han aplaudido el nivel de la gala a través de las redes sociales.

AAAAAAA! 🎉 ¡Aina Machuca es la ganadora de #Eufòria3Cat con un 63% de los votos! Un concurso brillante que acaba con un triunfo más que merecido.



¡Enhorabuena! 🏆✨#Eufòria3Cat



▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/695t9QHwOB — 3Cat (@som3cat) April 24, 2026

Aina Machuca, la ganadora de la cuarta edición de Eufòria | TV3

Las actuaciones de Aina Machuca, todo un espectáculo

Aquellos que hemos visto la edición completa teníamos claro que la ganadora más justa era Aina Machuca. La concursante de l’Ametlla del Vallès es la concursante 360 que tanto deseaban: baila de una manera espectacular, pisa fuerte el escenario y también tiene una voz preciosa.

Las mejores interpretaciones del año han sido suyas, de la misma manera que también ella ha protagonizado los mejores momentos de la final. Ha escogido muy bien las canciones, ya que hacer una movida de Christina Aguilera y una calmada de Dagoll Dagom le ha servido para acabar de demostrar que es una aspirante redonda y más que completa. Sencillamente espectacular, se ha pasado el juego. Más allá de todos los premios que le aporta ser la ganadora del concurso, se ha confirmado que también ella pondrá voz a la canción del verano de 3Cat que han avanzado con un pequeño fragmento que demuestra que tiene muy buena pinta.

🔥 ¡Poder y seducción!



Aina devora el escenario con «Show me how to burlesque», de Christina Aguilera. Una exhibición de seguridad y carácter, ha nacido para ser una estrella. 👑✨

¿Os habéis rendido a su poder? 🎤💥#Eufòria3Cat



▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/VJWhUvJPpB — 3Cat (@som3cat) April 24, 2026

🥀 ¡Pura emoción! Aina nos roba el alma con «Flor de nit», del musical homónimo de Dagoll Dagom, convirtiendo el escenario en un refugio de sentimientos que nos recuerda la fuerza de una estrella que no se apaga nunca. ✨ #Eufòria3Cat



▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/4ZRhluvuVR — 3Cat (@som3cat) April 24, 2026

Monique, segunda clasificada de esta cuarta edición de Eufòria

La duda era si acabaría ganando Aina Machuca, la concursante más completa, o Monique. En el caso de la concursante de Nou Barris, muchos se atrevieron a pronosticar que acabaría siendo ella la ganadora… ya en la primera gala. Es quien más ha destacado desde el principio, con una potencia de voz inigualable. Es una bestia sobre el escenario y pasará a la historia por ello, solo le ha perjudicado hacer una versión de salsa en la segunda votación de la noche que no la ha dejado deslumbrar tanto como su compañera. Tiene el poder y la autoridad, pero no ha sido suficiente.

✨ ¡Magnetismo de diva!



Monique nos deja sin palabras con «Goldfinger», de Shirley Bassey. Una presencia que llena el escenario de lujo. 💎



¿Os ha cautivado su primera propuesta de la noche? 🎤✨#Eufòria3Cat



▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/IqZPPttIOM — 3Cat (@som3cat) April 24, 2026

💃 ¡Pura fiesta! Monique nos contagia su alegría con «La salsa», de Figa Flawas. Una explosión de ritmo y flow que ha convertido el plató en una auténtica fiesta. 🔥



¿Se convertirá, Monique, en la ganadora? 🎤✨#Eufòria3Cat



▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/H3JAhADiBC — 3Cat (@som3cat) April 24, 2026

Monique no ha escogido canciones tan buenas como su compañera | TV3

El tercer lugar, para una Tura que ha querido disfrutar

Tura sospechaba que el duelo de verdad sería entre sus dos compañeras y, ante eso, ha tomado la decisión de dejar la competición de lado y salir a disfrutar. Eso se desprende de la arriesgada decisión que ha tomado, la de elegir la canción más floja -con diferencia- de la noche. Era la que le permitía salir a darlo todo sin expectativas, acompañada de su banda y con la sonrisa más sincera. No ha habido sorpresa y la audiencia la ha seleccionado como la tercera clasificada, pero su paso por el concurso ha sido de los mejores.

💃 ¡Vitalidad sin frenos!

Tura nos hace vibrar con el ritmo funk de «Tu mou-lo», de OKDW. Un manifiesto de libertad y energía en el que lo ha dado absolutamente todo. 🔥✨



¿Os ha contagiado su buen rollo? 🎤💥#Eufòria3Cat



▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/KUsR8pzUEk — 3Cat (@som3cat) April 24, 2026

Tura ha disfrutado de la última actuación en el concurso | TV3

El jurado y los coaches cantan en una actuación hilarante

La gran final había comenzado con una actuación grupal increíble, pero uno de los momentos más comentados ha llegado con la aparición de los coaches, el VAR musical y los miembros del jurado en el escenario. En los otros años ya habían hecho reír a los televidentes con una actuación divertida, cuando cada uno de ellos escogen uno de los temas de los exconcursantes y lo interpretan a su manera. Las tres finalistas los han valorado uno a uno y ha acabado siendo una de las escenas más hilarantes. ¿La estrella? Jordi Cubino y su I’m sexy and I know it, evidentemente.

🔥🤣 El jurado y los coaches lo dan todo en un middle show espectacular que recrea las actuaciones más icónicas de la edición. Humor, sorpresas y mucha fiesta para celebrar todo lo que hemos vivido esta temporada!#Eufòria3Cat



▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/oSit1VWnn1 — 3Cat (@som3cat) April 24, 2026

Con todo, una final muy buena que ha gustado y que cierra una edición que quizá no será recordada como la más vista… pero sí como una de las de más nivel y espectáculo.