Los programadores de TV3 enfrentan hoy un triple desafío: recuperar el liderazgo de la noche del viernes, con un clásico catalán convertido en western y en un día festivo, que siempre implica un cambio de hábitos. Todo esto es lo que implica el regreso de La gran película a su franja habitual con L’escanyapobres, film de Ibai Abad basado en la novela homónima de Narcís Oller. Se trata de una coproducción de TV3 rodada en 2022 que ahora se estrena en televisión y que deberá intentar revertir la complicada situación de audiencia que ha dejado Eufòria.

Recuperar el liderazgo de la noche del viernes

El talent show catalán ha acabado haciendo perder a la cadena de televisión pública su liderazgo habitual a favor de Antena 3, que reina en las noches de viernes con Tu cara me suena. El programa que en su primera y segunda temporada fue un auténtico fenómeno de masas, y que en la tercera perdió fuelle, ha tenido resultados mediocres en la cuarta entrega. Perdió el liderazgo el 27 de marzo –antes del estreno de Tu cara me suena– y ya no lo recuperó, ni con la final de la semana pasada. A pesar de unas actuaciones espectaculares y la emoción que implicaba saber quién ganaría, no pudo pasar de una cuota de pantalla del 14,3% (con 184,000 espectadores de media), más de cuatro puntos por debajo del rotundo 18,6% (207,000 espectadores) de Antena 3.

Àlex Brendemühl, en un momento de ‘L’escanyapobres’, de Ibai Abad

Una historia más vigente que nunca

En este contexto aterriza esta noche L’escanyapobres, un título que reúne los requisitos habituales de las películas que se programan en TV3 cuando hay cine en las noches: cintas comerciales de calidad y con posibilidades de reunir a la familia frente a la pantalla sin aburrir a nadie. En este caso, además, se trata de una película catalana y que revisa un clásico de la literatura del país, con actores como Mireia Vilapuig, Àlex Brendemühl y Laura Conejero en el reparto. La apuesta de convertir en un western la historia del usurero que expulsa a una familia de una masía –que conecta con la crisis de la vivienda actual– es del director, Ibai Abad. Como varias generaciones de catalanes, leyó la novela de Narcís Oller cuando estudiaba bachillerato y hace unos años se dio cuenta de que lo que se explica era más vigente que nunca. «Decidimos convertirlo en un western porque tenía el alma con la llegada del tren a un pueblo que nunca había tenido contacto con el capitalismo», explicó Abad durante el rodaje.

La historia se sitúa a finales del XIX. La protagonista, que se llama Cileta vive con su padre y su hermano pequeño en una masía de tierras poco productivas. Al pueblo, llegan el ferrocarril y un usurero, que acaba apoderándose de la casa. Y a partir de ahí, la vida del pueblo y la vida de la chica, en todos los sentidos, se trastoca. Solo una frase como muestra: «Métete en la cama de mi marido, no te metas en mis negocios».



L’escanyapobres será el primero de los films que los espectadores de TV3 podrán ver en La gran película de los viernes lo que queda de primavera y el inicio del verano, hasta que cambie la programación para las vacaciones.