Com y por qué TV3 ha recuperado el liderazgo de la noche del viernes

Misión cumplida. Esto es lo que pueden decir los programadores de TV3 que diseñaron la emisión de este viernes por la noche. Tras la pérdida del liderazgo en el prime time de este día clave de la semana por los resultados mediocres de la cuarta entrega de Eufòria, la cadena de televisión pública catalana volvía a ofrecer a los espectadores un espacio clásico y consolidado: La gran película. El talent show presentado por Marta Torné y Miki Núñez había perdido la primera posición el 27 de marzo y ya no la había recuperado, ni siquiera con el leve repunte que le proporcionaron las semifinales y la final, celebrada la semana pasada. La competencia de Tu cara me suena, el peculiar talent show de Antena 3 con famosos, era demasiado dura. Por tanto, esta semana el plan de los programadores de TV3 era comenzar la remontada. Y hay que decir que han ganado el primer asalto, aunque hay que tener en cuenta las circunstancias.

Según los datos de la empresa Kantar, encargada de medir las audiencias televisivas de los canales lineales, La gran película ha sido líder este viernes, con el film L’escanyapobres, una versión particular de la novela de Narcís Oller, convertida en un western por Ibai Abad. Con un promedio de 189.000 espectadores, ha obtenido una cuota de pantalla del 12,3%. Antena 3 ha quedado en segundo lugar, con 129.000 espectadores de promedio y un 9,9% de share. El resto de cadenas han quedado por detrás, aunque la emisión de la película Gran Torino, de Clint Eastwood en La 1 de TVE, se ha acercado mucho, con un 9,3% y 145.000 espectadores.

Àlex Brendemühl, en un momento de ‘L’escanyapobres’, de Ibai Abad

Todos los factores que han devuelto el liderazgo del viernes a TV3

Los datos, sin embargo, siempre necesitan contexto, y este caso no es la excepción. Varios factores han llevado a esta victoria de TV3 y habrá que ver si esta posición se consolida a partir de la semana que viene. De entrada, hay que tener en cuenta que ayer era festivo, una circunstancia que siempre altera los hábitos de los espectadores, y más si se trata del primer día de un fin de semana largo. Muchos están fuera y hay menos gente viendo la televisión. De los espectadores que quedan, muchos están en una segunda residencia, donde quizás no hay audímetro. Además, en un festivo, la elección del espectador también tiende a cambiar y la audiencia se dispersa más porque, entre otras cosas, aumenta el consumo de canales temáticos de entretenimiento. Esto hace que la cuota de pantalla de todas las cadenas baje automáticamente. De hecho, TV3 ha sido líder con un 12,3% y la semana pasada, con el 14,3% de Eufòria (184.000 espectadores de promedio), quedó en segundo lugar, detrás del 18,6% de Tu cara me suena (207.000 espectadores).

Otra circunstancia a tener en cuenta es que esta semana, Antena 3, ante lo que implicaba el festivo, decidió no hacer una nueva gala de Tu cara me suena y la sustituyó por un recopilatorio de los mejores momentos de la temporada, que tenía menos atractivos. Pero hay también un tercer factor que ha determinado el éxito de La gran película, y este es estructural: el film estaba elegido con precisión quirúrgica para apelar al público de la cadena, que agradece las escasas oportunidades que tiene de ver un clásico catalán convertido en una producción moderna de factura impecable y con discurso propio, además de un reparto extraordinariamente solvente, encabezado por Mireia Vilapuig, Àlex Brendemühl y Laura Conejero.

Veremos cómo evoluciona la tendencia los próximos viernes. Para la semana que viene, está programada la emisión de Cyrano, una película británica basada en un clásico francés pero también muy conocido en Cataluña, ya que se han hecho versiones teatrales con gran éxito, como la protagonizada por Josep Maria Flotats o, más recientemente, con Pere Arquillué.