Com i per què TV3 ha recuperat el lideratge de la nit de divendres

Missió acomplerta. Això és el que poden dir els programadors de TV3 que van dissenyar l’emissió d’aquest divendres a la nit. Després de la pèrdua del lideratge en el prime time d’aquest dia clau de la setmana pels resultats mediocres de la quarta entrega d’Eufòria, la cadena de televisió pública catalana tornava a oferir als espectadors un espai clàssic i consolidat: La gran pel·lícula. El talent show presentat per Marta Torné i Miki Núñez havia perdut la primera posició el 27 de març i ja no l’havia recuperat, ni tan sols amb el lleuger repunt que li van proporcionar les semifinals i la final, celebrada la setmana passada. La competència de Tu cara me suena, el peculiar talent show d’Antena 3 amb famosets, era massa dura. Per tant, aquesta setmana el pla dels programadors de TV3 era començar la remuntada. I s’ha de dir que han guanyat el primer assalt, tot i que s’han de tenir en compte les circumstàncies.
Segons les dades de l’empresa Kantar, encarregada de mesurar les audiències televisives dels canals lineals, La gran pel·lícula ha estat líder aquest divendres, amb el film L’escanyapobres, una versió particular de la novel·la de Narcís Oller, convertida en un western per Ibai Abad. Amb una mitjana 189.000 espectadors, ha obtingut una quota de pantalla del 12,3%. Antena 3 ha quedat en segon lloc, amb 129.000 espectadors de mitjans i un 9,9% de share. La resta de cadenes han quedat per darrere, tot i que l’emissió de la pel·lícula Gran Torino, de Clint Eastwood a La 1 de TVE s’hi ha acostat molt, amb un 9,3% i 145.000 espectadors.
Tots els factors que han tornat el lideratge de divendres a TV3
Les dades, però, sempre necessiten context, i aquest cas no n’és l’excepció. Diversos factors han portat a aquesta victòria de TV3 i caldrà veure si aquesta posició es consolida a partir de la setmana que ve. D’entrada, cal tenir en compte que ahir era festiu, una circumstància que sempre altera els hàbits dels espectadors, i més si es tracta del primer dia d’un cap de setmana llarg. Molts són fora i hi ha menys gent mirant la televisió. Dels espectadors que queden, molts són en una segona residència, on potser no hi ha audímetre. A més, en un festiu, la tria de l’espectador també tendeix a canviar i l’audiència es dispersa més perquè, entre altres coses, augmenta el consum de canals temàtics d’entreteniment. Això fa que la quota de pantalla de totes les cadenes baixi automàticament. De fet, TV3 ha estat líder amb un 12,3% i la setmana passada, amb el 14,3% d’Eufòria (184.000 espectadors de mitjana), va quedar en segon lloc, per darrere del 18,6% de Tu cara me suena (207.000 espectadors).
Una altra circumstància a tenir en compte és que aquesta setmana, Antena 3, davant del que implicava el festiu, va decidir no fer una nova gala de Tu cara me suena i la va substituir per un recull dels millors moments de la temporada, que tenia menys al·licients. Però hi ha també un tercer factor que ha determinat l’èxit de La gran pel·lícula, i aquest és estructural: el film estava triat amb precisió quirúrgica per apel·lar al públic de la cadena, que agraeix les escasses oportunitats que té de veure un clàssic català convertit en una producció moderna de factura impecable i amb discurs propi, a més d’un repartiment extraordinàriament solvent, encapçalat per Mireia Vilapuig, Àlex Brendemühl i Laura Conejero.
Veurem com evoluciona la tendència els pròxims divendres. Per a la setmana que ve, hi ha programada l’emissió de Cyrano, una pel·lícula britànica basada en un clàssic francès però també molt conegut a Catalunya, ja que se n’ha fet versions teatrals amb gran èxit, com ara la protagonitzada per Josep Maria Flotats o, més recentment, amb Pere Arquillué.