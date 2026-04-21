Ahora que se acerca la final de Eufòria, los finalistas están conociendo a los anteriores ganadores para saber cómo afrontaron la victoria y qué les espera cuando termine esta experiencia televisiva tan intensa. Aina Machuca, Monique o Tura tomarán el relevo y levantarán el prestigioso galardón del concurso musical de TV3. Las tres han estado muy atentas en la conversación con Mariona Escoda, que vivió unos primeros meses postprograma muy intensos… quizás demasiado. Cuando terminó su edición, el programa organizó un concierto multitudinario en el Palau Sant Jordi. Tan pronto como terminaron aquella actuación, desde la discográfica comenzaron a presionar a la ganadora tal como explica ahora.

«Me dijeron que habían publicado la fecha de estreno del disco para abril y estábamos en julio, eran solo seis meses. Yo comenzaba cuarto de carrera en septiembre y era el primer año de El Petit Príncep y coincidieron las tres cosas…«, recuerda. No fue nada fácil, ya que no tenía tiempo para todo y, aún menos, para ser lo suficientemente creativa para pensar en algo tan grande como su primer disco.

«¿Por qué no lo estás sacando? Porque estoy bloqueada«, recuerda haber confesado en ese momento. «El estrés, la angustia… íbamos con tal piloto automático que no tengo recuerdos, casi, era una máquina«, añade en una intervención que saca a la luz la situación que tuvo que atravesar.

Estrés, angustia… el peor momento de Mariona Escoda | TV3

Mariona Escoda explica qué ha aprendido del peor momento de su carrera

Después de esa época de tanto estrés, sacó un aprendizaje clave que ha aplicado al resto de su carrera. Aquel debía ser el momento más dulce de su vida, ya que el triunfo en el concurso le permitía cumplir el sueño de publicar su primer disco. Ella no quería hacerlo apresuradamente, pero no pudo disfrutar del proceso. Allí se prometió a sí misma que no volvería a pasarle lo mismo y, curiosamente, su cuerpo llegó a la misma conclusión: «Después de aquello, tardé casi dos años en sacar otra canción porque cuando me ponía a escribir algo no salía nada de nada«.

Escribir y hacer música requiere tener tiempo para dedicarse a ello, pero también es clave compaginar el trabajo con el tiempo libre: «Necesitas tener tiempo para vivir cosas y para disfrutar del momento, también». Mariona hace autocrítica y llega a la conclusión de que también le habría ayudado «rebajar un poco más el nivel de exigencia» y «aprender a desconectar»: «Si estás realmente todo el día a tres bandas, los momentos que tengas tú sola en casa, hace falta que realmente desconectes. Creo que es una de las claves en este estrés del multitasking, porque este trabajo es multitasking todo el tiempo… eres un pulpo«, les ha avisado previamente.

Una cantante que está pudiendo vivir de su pasión gracias al concurso de TV3, que ahora dará la oportunidad a una de las tres chicas que han llegado a la que será la gran final femenina de Eufòria de este viernes.