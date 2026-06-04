Shakira tiene un montón de planes profesionales sobre la mesa en este momento. La cantante colombiana está preparando la gira europea, el tour por Estados Unidos, la actuación en la final del Mundial de fútbol… pero tiene claro que no priorizará nada de esto por encima de sus hijos. Ahora que está de promoción para terminar de vender todas las entradas, hemos podido escucharla sincerarse sobre diferentes temas en una entrevista en la cual vuelve a abrirse en canal. La hemos escuchado justificar por qué no busca pareja ahora mismo, cómo se organiza con los niños cuando tiene concierto o cuál es la última vez que ha llorado.

En la revista People la han sometido a un juego, una «verdad o desafío» que ha servido para dar respuesta a todas estas cuestiones. Una de las que más ha llamado la atención tiene que ver con su hijo pequeño, el Sasha, a quien ha señalado como el culpable de sus lágrimas. Resulta que, hace unos días, Shakira lo escuchó cantar Perfect de Ed Sheeran en la cocina.

El niño creía que nadie lo escuchaba y lo dio todo con una voz preciosa de la cual todos hemos sido testigos, ya que la madre lo ha animado a cantar en público en alguno de sus conciertos y también canta a dúo con ella en Acróstico. En esta última ocasión, el pequeño habría soltado una voz más que preciosa que emocionó muchísimo a su madre: «Nunca lo había escuchado cantar así, caí al suelo y comencé a llorar con lágrimas de alegría porque me conmovió muchísimo«.

¿Cómo es Shakira como madre?

En esta intervención, Shakira también ha sacado a la luz cuál es la «jugada más increíble» que ha hecho como mamá. Ella que pasa mucho tiempo en el estudio, intenta ocupar el tiempo que tiene con los niños en planes que les diviertan: «Los he llegado a llevar a uno de esos grandes salones recreativos a mitad de semana y he triunfado», ha revelado. La cantante es consciente de que muchos niños a su edad, con 11 y 13 años, están enganchados a las consolas todo el día. Ella lo que quiere es que los niños jueguen: «Vivimos en un mundo que exige mucho a los niños hoy en día, así que intento preservar la infancia y encontrar todas las ideas posibles para que jueguen porque eso es lo que deberían estar haciendo«.

Shakira viaja muy a menudo por trabajo y, por eso, tiene claro que debe hacer lo que sea para no trastocar la rutina de los niños: «Cuando me voy de gira, toda la casa y la familia viajan conmigo; incluso los hijos de mis amigos o los profesores de los niños«. Milan y Sasha estudian en casa, ya que después van a la escuela, pero han creado una especie de equilibrio entre sus vidas y la de la cantante que cree que «funciona»: «No sé cómo lo hago, pero estoy con ellos todo lo que puedo. Incluso los días de concierto, también estoy con ellos toda la mañana».

Shakira da detalles de cómo son sus hijos en una entrevista personal | Europa Press

Shakira confiesa por qué no tiene pareja ahora mismo

En otro punto de la entrevista, el periodista ha querido saber cómo se encuentra su vida sentimental. Aquí, Shakira ha sido muy sincera y ha dejado claro que no tiene pareja y tampoco está buscándola. ¿El motivo? Muy simple, que no tiene tiempo: «No estoy pensando en futuras parejas, estoy cuidando de mis niños. Quizás cuando sean más grandes o algo… No lo sé».

Ahora mismo, está muy ocupada con su carrera y su vida y dice que no tiene «espacio» para nada más: «No tengo vida social, ahora mismo sin vida social. Las mujeres solteras se lo pasan muy bien, pero no es mi caso tampoco… Soy una abeja ocupada«.

Unas palabras de Shakira que sirven para conocer un poco más de su momento actual.