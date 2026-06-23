Shakira ha viajado hasta Dallas con los hijos para disfrutar del partido que enfrentaba Argentina y Austria, en el cual Leo Messi ha hecho historia al convertirse en el máximo goleador de la historia de los mundiales de fútbol. Las cámaras del estadio han enfocado a la cantante colombiana varias veces, quien ha ocupado una silla en la tribuna acompañada de dos jovencitos muy cambiados que han dejado a todos boquiabiertos. Los pequeños Milan y Sasha, los hijos que tiene en común con Gerard Piqué, han crecido muchísimo tal como demuestran unas imágenes que se han hecho virales rápidamente.

En las redes sociales, se han compartido los videos que se han emitido en el estadio cada vez que enfocaban a la artista y los niños. Los aplausos cada vez que aparecía eran evidentes, con un estadio que ha enloquecido cuando ha sabido que estaba en la zona VIP. Ahora bien, si se ha acabado viralizando es por la actitud que se ha visto de los niños.

El Estadio de Dallas se vuelve LOCO cuando aparece Shakira en las pantallas 🙌🔥#DAZNMundial pic.twitter.com/Jsm8QTdW3U — DAZN España (@DAZN_ES) June 22, 2026

El video que ha hecho más gracia tiene como protagonista al pequeño, Sasha, que no ha dudado en ponerse a bailar cuando ha sonado el NuevaYoL de Bad Bunny. Solo tiene 11 años, pero queda claro que Sasha Piqué ha heredado la pasión por la música de la madre. Una escena tierna, mientras Shakira reía mirándolo, que ha encantado a sus fans.

Contenta, relajada y muy cómplice con los hijos con quienes vive en Florida desde hace un par de años. Shakira ha estado enviando besos a los asistentes al partido, contenta al ver el cariño que le profesaban. Y, mientras tanto, ha disfrutado de un rato divertido con los hijos que también tienen el fútbol en la sangre gracias a la herencia de su padre.

El hijo de Shakira al ritmo de NUEVAYOL de Bad Bunny. 🕺 pic.twitter.com/jiOunOms1U — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) June 22, 2026

Milan Piqué, muy atento y tierno con Shakira

A Sasha Piqué lo hemos visto bailar y hacer reír a la madre, pero ¿y su hermano? Milan Piqué siempre se ha visto más reservado e introvertido que su hermano pequeño, pero eso no ha impedido que las cámaras capten un momento bonito con la madre. El chico, de 13 años, está muy unido a la cantante y eso se ha demostrado con el gesto que ha tenido con ella en un momento del partido.

Cuando las cámaras los grababan, el adolescente se ha acercado a ella para darle un beso. La ha pillado desprevenida mientras se colocaba bien el cabello, pero después de la cobra inicial ha acabado aceptando de buen grado esta muestra de afecto.

Muchos se han fijado en el impactante cambio físico que ha experimentado el hijo mayor de la expareja. Con gafas de sol, gorra y un look más juvenil, es cierto que se ha convertido en el reflejo de su padre. Cada vez más similar a Gerard Piqué en lo físico, Milan está creciendo.

Shakira recebendo todo o amor de seu filho, Milan, durante a partida da Argentina X Áustria na Copa do Mundo. pic.twitter.com/1NVwk0sOJg — Portal Shakira (@PortalShakira) June 22, 2026

Shakira y los hijos no se han perdido el partido de Argentina | DAZN

Shakira ha querido felicitar a Leo Messi públicamente cuando ha acabado el partido y le ha dedicado un story en su perfil de Instagram. Aquí, ha dicho que está «muy orgullosa» de él y de todo lo que está logrando para su familia, para su país y para todos los latinos: «Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos. ¡Continúa brillando!».