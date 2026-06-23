Shakira ha viatjat fins a Dallas amb els fills per gaudir del partit que enfrontava Argentina i Àustria, en el qual Leo Messi ha fet història en convertir-se en el màxim golejador de la història dels mundials de futbol. Les càmeres de l’estadi han enfocat la cantant colombiana diverses vegades, qui ha ocupat una cadira a la tribuna acompanyada de dos jovenets molt canviats que han deixat tothom bocabadats. Els petits Milan i Sasha, els fills que té en comú amb Gerard Piqué, han crescut moltíssim tal com demostren unes imatges que s’han fet virals ràpidament.
A les xarxes socials, s’han compartit els vídeos que s’han emès a l’estadi cada vegada que enfocaven l’artista i els nens. Els aplaudiments cada cop que apareixia eren evidents, amb un estadi que ha embogit quan ha sabut que estava a la zona VIP. Ara bé, si s’ha acabat viralitzant és per l’actitud que s’ha vist dels nens.
El Estadio de Dallas se vuelve LOCO cuando aparece Shakira en las pantallas 🙌🔥#DAZNMundial pic.twitter.com/Jsm8QTdW3U— DAZN España (@DAZN_ES) June 22, 2026
El vídeo que ha fet més gràcia té com a protagonista el petit, el Sasha, que no ha dubtat a posar-se a ballar quan ha sonat el NuevaYoL de Bad Bunny. Només té 11 anys, però queda clar que Sasha Piqué ha heretat la passió per la música de la mare. Una escena tendra, mentre Shakira reia mirant-lo, que ha encantat els seus fans.
Contenta, relaxada i molt còmplice amb els fills amb qui viu a Florida des de fa un parell d’anys. Shakira ha estat enviant petons als assistents al partit, contenta en veure l’estima que li professaven. I, mentrestant, ha gaudit d’una estona divertida amb els fills que també tenen el futbol a la sang gràcies a l’herència del seu pare.
El hijo de Shakira al ritmo de NUEVAYOL de Bad Bunny. 🕺 pic.twitter.com/jiOunOms1U— BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) June 22, 2026
Milan Piqué, molt atent i tendre amb Shakira
A Sasha Piqué l’hem vist ballar i fer riure a la mare, però i el seu germà? Milan Piqué sempre s’ha vist més reservat i introvertit que el seu germà petit, però això no ha impedit que les càmeres captin un moment maco amb la mare. El noi, de 13 anys, està molt unit a la cantant i això s’ha demostrat amb el gest que ha tingut amb ella en un moment del partit.
Quan les càmeres els gravaven, l’adolescent s’ha apropat a ella per fer-li un petó. L’ha enxampat desprevinguda mentre es col·locava bé els cabells, però després de la cobra inicial ha acabat acceptant de bon grat aquesta mostra d’estima.
Molts s’han fixat en l’impactant canvi físic que ha experimentat el fill gran de l’exparella. Amb ulleres de sol, gorra i un look més juvenil, és ben cert que s’ha convertit en el reflex del seu pare. Cada cop més similar a Gerard Piqué en el físic, el Milan s’està fent gran.
Shakira recebendo todo o amor de seu filho, Milan, durante a partida da Argentina X Áustria na Copa do Mundo. pic.twitter.com/1NVwk0sOJg— Portal Shakira (@PortalShakira) June 22, 2026
Shakira ha volgut felicitar Leo Messi públicament quan ha acabat el partit i li ha dedicat un story al seu perfil d’Instagram. Aquí, ha dit que està “molt orgullosa” d’ell i de tot el que està aconseguint per a la seva família, per al seu país i per a tots els llatins: “La teva entrega i dedicació són un exemple per a molts. Continua brillant!”.