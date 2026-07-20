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Shakira, l’autèntica estrella de la final del Mundial: “Deessa”
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
20/07/2026 11:25

Shakira també pot considerar-se guanyadora de la final del Mundial tenint en compte l’actuació brillant i superovacionada que va protagonitzar durant el descans del partit. Els Estats Units volien convertir el partit entre Espanya i Argentina en una mena de Super Bowl, per la qual cosa van organitzar un espectacle que va reunir diverses estrelles internacionals al MetLife Stadium. Les expectatives estaven molt altes i, a l’hora de la veritat, tot va quedar en un seguit d’actuacions descafeïnades i sense gaire gràcia…

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De fet, que Justin Bieber sortís a interpretar un tema reflexiu i romàntic va trencar tot el mood de la celebració. Els va salvar el moviment de malucs de la cantant colombiana, la millor part del xou sense cap mena de diferència –més enllà de l’aparició estel·lar de Ronaldo i Ronaldinho en un cotxe amb Madonna, que s’ha convertit en un meme que passarà a la posteritat-. Shakira sabia que el món l’estava veient i ho va donar tot en la interpretació de Dai Dai, coreografia summament espectacular i una energia que fa que no ens acabem de creure que tingui 49 anys.

Aplaudiments i ovació immensa a l’actuació de Shakira a la final del Mundial

Shakira ha desfermat una autèntica bogeria i els aplaudiments han estat unànimes a l’estadi, però també a les xarxes socials. Tothom coincideix que és una diva i que només ella podia interpretar un ball així: “Ningú no fa els himnes de la FIFA i els xous com ella. La seva presència escènica, l’energia i els nens de Burn han creat una absoluta perfecció“, “Mare meva, se la veu genial! Aquesta dona no envelleix“, “Ella encara ho peta! L’única performance que s’ha gaudit”, “Encara se la veu com els dies de Waka Waka, absolutament espectacular” i “Shakira és increïble, m’hauria agradat veure-la més. Quina bona actuació”, han escrit alguns usuaris.

“Ella ha estat el highlight de la nit Shakira ha estat increïble i veure-la ballar amb els nens ha estat una decisió brillant, ja que ha donat de més impacte al missatge de la cançó”, “La reina ha fet història una altra vegada” o “Estimem a la reina” són només alguns dels moltíssims missatges que han anat en la mateixa línia

Gerard Piqué, el protagonista inesperat del gran triomf de Shakira

Ha fet gràcia que Shakira hagi coincidit a l’estadi amb Gerard Piqué, que arribava un parell d’hores abans de l’enfrontament acompanyant els dos fills que tenen en comú. Són molts els qui els han gravat a la grada, quan el petit s’ha posat a cantar i ballar la cançó de la mare mentre el català mirava cap a una altra banda. A X (l’antic Twitter), molta gent s’ha mofat de la “mala” decisió de Gerard Piqué de deixar una “deessa” com Shakira: “Espanya ha guanyat, però Gerard Piqué ha perdut el trofeu real”.

Fins i tot un usuari ha aprofitat per demanar-li si es casaria amb ell aprofitant l’eufòria.

L'actuació de Shakira a la final del Mundial ha rebut moltíssims aplaudiments - Europa Press
L’actuació de Shakira a la final del Mundial ha rebut moltíssims aplaudiments | Europa Press

Una actuació molt aplaudida que torna a col·locar Shakira als llibres d’història.

Shakira

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