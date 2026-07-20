Shakira també pot considerar-se guanyadora de la final del Mundial tenint en compte l’actuació brillant i superovacionada que va protagonitzar durant el descans del partit. Els Estats Units volien convertir el partit entre Espanya i Argentina en una mena de Super Bowl, per la qual cosa van organitzar un espectacle que va reunir diverses estrelles internacionals al MetLife Stadium. Les expectatives estaven molt altes i, a l’hora de la veritat, tot va quedar en un seguit d’actuacions descafeïnades i sense gaire gràcia…
De fet, que Justin Bieber sortís a interpretar un tema reflexiu i romàntic va trencar tot el mood de la celebració. Els va salvar el moviment de malucs de la cantant colombiana, la millor part del xou sense cap mena de diferència –més enllà de l’aparició estel·lar de Ronaldo i Ronaldinho en un cotxe amb Madonna, que s’ha convertit en un meme que passarà a la posteritat-. Shakira sabia que el món l’estava veient i ho va donar tot en la interpretació de Dai Dai, coreografia summament espectacular i una energia que fa que no ens acabem de creure que tingui 49 anys.
⚽️🏟️ Watch Shakira performing “Dai Dai” (feat. Burna Boy) during the FIFA World Cup halftime show in New Jersey! pic.twitter.com/Xb96b2twHk— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) July 19, 2026
Las caderas no mienten: así ha sido la actuación de @shakira en la final del Mundial de Fútbol 2026 en Nueva York. La colombiana ha interpretado ‘Dai Dai’, la canción oficial del campeonato, junto a @burnaboy. pic.twitter.com/fr7tsSKC9Y— Sony Music Spain (@SonyMusicSpain) July 20, 2026
Aplaudiments i ovació immensa a l’actuació de Shakira a la final del Mundial
Shakira ha desfermat una autèntica bogeria i els aplaudiments han estat unànimes a l’estadi, però també a les xarxes socials. Tothom coincideix que és una diva i que només ella podia interpretar un ball així: “Ningú no fa els himnes de la FIFA i els xous com ella. La seva presència escènica, l’energia i els nens de Burn han creat una absoluta perfecció“, “Mare meva, se la veu genial! Aquesta dona no envelleix“, “Ella encara ho peta! L’única performance que s’ha gaudit”, “Encara se la veu com els dies de Waka Waka, absolutament espectacular” i “Shakira és increïble, m’hauria agradat veure-la més. Quina bona actuació”, han escrit alguns usuaris.
“Ella ha estat el highlight de la nit Shakira ha estat increïble i veure-la ballar amb els nens ha estat una decisió brillant, ja que ha donat de més impacte al missatge de la cançó”, “La reina ha fet història una altra vegada” o “Estimem a la reina” són només alguns dels moltíssims missatges que han anat en la mateixa línia
Nobody does FIFA World Cup anthems and shows like Shakira! The stage presence, the energy, and Burna Boy’s vibe made this absolute perfection. 👑⚽🔥— Mohd Nahid (@Mohdnahid08) July 20, 2026
Damn she looks good!! This lady doesn’t age 😭😍— SportsLover (@SportsLove3rGSW) July 20, 2026
She still got it!🔥🔥 the only enjoyable performance 👏🏽👏🏽— BABTEEE (@babtee_gaf) July 20, 2026
Look at her still looking like, them “waka-waka” days! , Absolutely stunning. 🤩— Lola C (@E6Clola) July 20, 2026
Shakira is amazing! Miss seeing her more! Great performance!— Ian (@ncsuian) July 19, 2026
SHE WAS THE HIGHLIGHT— MIGO ᵕ̈ (@migosaur) July 19, 2026
Shakira was amazing, and having her dance with the children was a brilliant move, as it gave the song’s message much more impact.— Sundar (@JohnSun33348514) July 20, 2026
The queen made history once again. 😎👑 pic.twitter.com/6l3wx4HeA4
Amamos a la reina!💕— mateo🫧 (@itssmateo) July 20, 2026
Gerard Piqué, el protagonista inesperat del gran triomf de Shakira
Ha fet gràcia que Shakira hagi coincidit a l’estadi amb Gerard Piqué, que arribava un parell d’hores abans de l’enfrontament acompanyant els dos fills que tenen en comú. Són molts els qui els han gravat a la grada, quan el petit s’ha posat a cantar i ballar la cançó de la mare mentre el català mirava cap a una altra banda. A X (l’antic Twitter), molta gent s’ha mofat de la “mala” decisió de Gerard Piqué de deixar una “deessa” com Shakira: “Espanya ha guanyat, però Gerard Piqué ha perdut el trofeu real”.
SPAIN WON, BUT PIQUE LOST THE REAL TROPHY😋— StandUpHQ (@standupHQ1) July 20, 2026
Shakira brillando y haciendo historia una vez más y Piqué desde las gradas viéndola junto a su hijo que se disfruta Dai Dai. Todo está en el lugar correcto 😌 pic.twitter.com/U5PKtWuHm5— Paula (@pgxsmr) July 19, 2026
Fins i tot un usuari ha aprofitat per demanar-li si es casaria amb ell aprofitant l’eufòria.
Will you marry me?— The chelsea lad🇺🇬 (@iam_igumira) July 20, 2026
Una actuació molt aplaudida que torna a col·locar Shakira als llibres d’història.